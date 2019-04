Ačkoliv se slavnostního otevření dočká nový úsek v sobotu, už několik měsíců je vybetonovaný a průjezdný. Celý ho lze projet od prosince, kdy stavbaři usadili 55 metrů dlouhý most přes slepé rameno Labe v hradecké Třebši. „Lidé už ale po asfaltu jezdí od podzimu,“ potvrdil starosta Vysoké Jiří Horák, podle kterého je vše potřebné na stezce už dokončené.

Že lidé stezku opravdu hojně využívali i v zimních měsících potvrzuje sčítač, který je na ní umístěn. Za první dva měsíce letošního roku se na stezku vydalo asi 9 tisíc lidí. Jen za březen už to bylo 10 tisíc návštěvníků. A zájem neprojevují jen cyklisté. „Skoro polovinu návštěvníků stezky tvoří bruslaři, chodci a běžci,“ řekl Deníku manažer cyklostezky Tomáš Jeřábek. Cyklistická i bruslařská sezona přitom teprve začíná.

Počet bruslařů překvapil i starostu Vysoké nad Labem Jiřího Horáka. „Lidé často přijíždí do Vysoké autem, zaparkují u sportovní haly, přezují se do bruslí a vyrazí po stezce do Hradce a zpátky,“ poradil tak trochu starosta bruslařům tip na novou trasu. Zatímco cyklisty nečistoty na asfaltu jen tak nerozhodí, pro bruslaře mohou být nebezpečné. „Domluva je taková, že každá obec se postará o údržbu stezky na svém území. My už s tím začali, techniku na to máme,“ uvedl Horák.

Nový úsek stezky je tři metry široký a doplňuje ji půlmetrová krajnice na každé straně, která cyklistům usnadňuje případné vzájemné vyhýbání. Celkový rozpočet stavby činil 31,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryly dotace z evropských fondů, zbylou část doplnily příspěvky města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Do Pardubic už za několik let

Úsekem mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je dokončena stezka z Kuksu k hranicím Pardubického kraje. Pro hradecké cyklisty je ale zajímavé i pokračování u sousedů. Brzy mají totiž od Vysoké navázat další úseky směrem na Pardubice. Právě obě východočeské metropole by měla cyklostezka mechu a perníku propojit během několika let.

Zatím k tomu chybí tři úseky. Přímo navazující z Vysoké do Opatovic je před podáním žádosti o územní rozhodnutí. „Pozemky tam už máme vykoupené,“ řekl Deníku Jeřábek.

Jako nejproblémovější se zatím jeví úsek další – z Opatovic do Dřítče, kde se ještě řeší výkup pozemků. „Tam je realizace trochu vzdálenější,“ přiznal Jeřábek s tím, že naopak další úsek z Dřítče až ke Kunětické hoře už má vydané územní rozhodnutí a hotový bude brzy.

„Myslím, že příští rok by se tam mohlo začít stavět,“ odhadl manažer cyklostezky. A protože z Kunětické hory do Pardubic už cyklostezka funguje, není už sen o klidném cyklistickém výletu z Hradce do Pardubic příliš daleko.

Od ledna do března na novou cyklostezku vyrazilo 10 842 cyklistů a 7793 bruslařů a chodců. V dalších měsících se očekávají desetitisíce dalších.