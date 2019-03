Hradecko – Že z uzavřeného auta bez klimatizace se v létě stává doslova pojízdná pec? Známá pravda, řeknete si. Desítky případů zvířat zamčených v autech na přímém slunci po celé republice ale svědčí o opaku.

Psi v autě v horkém počasí. | Foto: ČTK

„Člověk by řekl, že to dojde každému rozumně uvažujícímu člověku, ale není to tak. Každý rok to řešíme," kroutí hlavou strážník. Sám několik vedrem zmučených psů z aut už vysvobozoval. „Lidi jdou třeba do supermarketu nebo do banky, jsou tam hodinu a teď si vezměte, že v tom zavřeném autě, na které pálí sluníčko, je mnohdy i dvakrát tepleji, než venku," vypráví.

Další vedra se blíží