Bývalého fotografa Deníku poslali hasiči do Hřenska na týden, kdy požár zuřil asi nejvíc. „Nejepičtější bylo, když jsem přijel do Hřenska a viděl, jak hoří kopec nad domy. Nedokázal jsem si do té doby představit, že se u nás něco takového může stát. Na podobné výjevy jsme byli zvyklí z obřích lesních požárů z jihu Evropy nebo ze Severní Ameriky,“ líčí pětatřicetiletý štíhlý muž okolnosti vzniku jedné z oceněných fotek. Na ní hasiči stříkají vodu z žebříků přes domy, nad kterými je v plamenech strmá stráň.

„Ten první pohled byl neskutečný. Podobně jsem se cítil, když jsem rok předtím fotil následky tornáda na Moravě. Přitom dojem ze sebelepší fotky je poloviční než autentický zážitek, realitě se dokážete jen přiblížit,“ popisuje. Na jednom ze snímků ale přece jenom titěrnost člověka bojujícího se živlem zachytil. Drobná silueta hasiče na ní kontrastuje s rudo-oranžovou září hořícího lesa.

Snímek Michala Fanty z východočeských Deníků zaujal až v Kanadě

Michal Fanta pracuje jako dokumentarista Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje necelý rok. Za týden v polovině letošního léta na největším lesním požáru v Česku toho příliš nenaspal. Jako hasič se ale dostal i tam, kam běžní fotografové z bezpečnostních důvodů nemohli. V nominované sérii tak zachytil hašení z vrtulníku nebo s jednotkami pronikl až do první linie.

„Za první tři dny jsem naspal nějaké tři hodiny, snažil jsem se zachytit boj záchranářů s obřím požárem v celé šíři. Denně jsem odesílal několik desítek fotek, které pak sloužily všem médiím,“ popisuje své nasazení Michal Fanta.

Nezapomene ale připomenout, že jeho zasahující kolegové to měli mnohem těžší. „Byl jsem v plné výstroji včetně přilby, ale proti zasahujícím jednotkám jsem byl zpocený ještě málo. Boj se živlem v prudkých kopcích a nepřístupném terénu v ohromném vedru byl neskutečně náročný,“ vzpomíná.

Odpočívali, kdykoli to šlo

Na jedné z fotek je i hasič spící na zemi s přilbou na hlavě. „Ne, že by neměli kde spát, ale bylo to tak namáhavé, že prostě odpočívali, kdykoliv měli chvilku,“ vysvětluje.

Fotograf žijící v Novém Městě nad Metují na Náchodsku fotí nejraději právě reportáže. „Vždy mě lákalo být tam, kde se něco děje, zprostředkovat lidem práci záchranky a hasičů. Je neuvěřitelné, co vše musí zvládnout nejen profíci, ale i dobrovolní hasiči,“ připomíná muž, který sám u dobráků jako kluk začínal. Dnes pracuje jako fotograf pro hasiče a prochází stejným výcvikem jako zásahové jednotky.

Fotograf Michal Fanta získal za cyklus Ptačí chřipka cenu Czech Press Photo

„Při focení u zásahů člověk samozřejmě nesmí překážet. Důležité je vědět, kde může být. Současně čím víc toho o práci záchranářů víte, tím lépe si najdete nejlepší pozici pro dobrou fotku,“ vysvětluje Michal Fanta.

Letos se se sérií z lesního požáru dostal do vybrané společnosti nejlepších fotografů v kategorii Člověk a životní prostředí, kterou loni vyhrál. První místo bral za cyklus snímků z likvidace chovů kvůli ptačí chřipce na Hradecku. Letošní nominace na prestižní cenu ho opět těší. „Radost to je vždycky, je to uznání mé práce. Navíc tady je to od lidí, kteří fotce rozumí. Motivuje mě to do ještě lepší práce,“ říká muž, který fotoaparát neodkládá ani ve volnu. To nejraději tráví na horách, miluje túry nebo skialpinizmus.