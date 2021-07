Desítky odborníků a expertů pod dohledem Michaela Mikáta vypracovaly studii, která vedla k zastavení záměru radnice vybudovat silnici na okraji přírodní památky Na Plachtě. Přírodní památka patří mezi nejvýznamnější lokality východních Čech. Na výzkumu pracovali dobrovolníci současně se studií, o kterou si zažádalo město z důvodu posouzení možnosti vybudování silnice. Úvahy radnice o nové silnici vyvolaly mezi mezi obyvateli Hradce Králové velký odpor. Proti kontroverznímu projektu nakonec podepsalo petici více než devět tisíc lidí z Hradce i širokého okolí. Přidala se i řada veřejně známých osobností.

Právě Michael Mikát dokázal pro pomoc s ochranou Plachty sehnat například i populárního zpěváka Dana Bártu. Mikátova skupina odborníků nakonec nalezla v chráněné lokalitě mnohonásobně více živočichů než studie zadaná městem. Sám Mikát pak prezentoval výsledky výzkumu před hradeckými zastupiteli. Ti se i na základě jeho studie rozhodli plán na výstavbu silnice stopnout.

Za tyto zásluhy obdržel Mikát environmentální ocenění Josefa Vavrouška za Ekozásek roku pro mladé do 33 let. Prestižní cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství už 25 let. Kromě Mikáta letos získali ocenění i rybář Stanislav Pernický. a pedagožka Hana Korvasová. S oceněním pojmenovaném po prvním polistopadovém ministru životního prostředí se pojí finanční odměna a originální skleněná plastika od akademického malíře Vladimira Kleina. Celkově letos porota vybírala ze 43 návrhů na ocenění.

Patrik Palátka