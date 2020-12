Zhruba 70 psů, kteří jsou od října v hradeckém městském útulku pro opuštěná zvířata, už vyhlíží nové domovy. Do útulku byli psi umístěni poté, co policisté odhalili v rodinném domě na Hradecku množírnu, kde psi žili v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách. Městu se v minulém týdnu podařilo získat psy do svého vlastnictví. Díky tomu jim bude možné zajistit nový domov v rodinném prostředí. Od dnešního dne může veřejnost žádat o jejich osvojení.

Foto: KŘP Královéhradeckého kraje

„Do poslední chvíle jsme se psy museli nakládat jako s vlastnictvím cizí osoby, tudíž jim nebylo možné ihned po převozu do útulku zajistit vhodný domov. Již začátkem prosince jsme v zastupitelstvu podpořili návrh na přijetí psů do vlastnictví města, čekalo se však na podpis ze strany nyní už bývalého majitele. Ten se v minulém týdnu podařilo zajistit, tudíž jsme mohli prakticky okamžitě zahájit darování psů do nových domovů,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).