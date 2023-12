Nyní magistrát tlumočí lidem ministerskou žádost „V souladu s dopisem ministra vnitra i vyhláškou města prosíme občany, aby během oslav Silvestra a Nového roku upustili od zábavní pyrotechniky,“ řekla Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. Hradec má od května vyhlášku, která omezuje používání zábavní pyrotechniky. Výjimkou je ale právě první a poslední den roku.

K výzvě se přidala i další města Hradecka

K neodpalování raket a dělobuchů se přidaly i další radnice Hradecka. „Budeme vyzývat obchodníky a lidi, kteří v minulých letech stříleli petardy na náměstí, aby od toho letos ustoupili,“ potvrdil místostarosta Nového Bydžova Matěj Novotný. Město už od covidu ohňostroj nedělá. Jenže lidé se silvestrovské zábavy nechtěli vzdát a odpalovali pyrotechniku dál v centru města na Masarykově náměstí. „Hledali jsme možnosti, čím bychom to mohli nahradit, ať už to byl videomapping, nebo dronová show, ale po získání cenových nabídek, jsem od toho upustili, protože by to bylo drahé,“ vysvětlil Matěj Novotný.

Zdroj: Deník

Podobné je to v nedalekém Chlumci nad Cidlinou. Také tady město ohňostroj na přelomu roku nepořádá a zveřejní žádost ministra vnitra, aby lidé od odpalování rachejtlí a petard upustili. „Rozmohly se nám tady petardy ke konci roku, dáváme už dva týdny výzvu lidem, aby od toho upustili vzhledem obyvatelům města i zvířatům,“ připomíná chlumecký starosta Vladan Kárník. Ten říká, že ohňostrojů je ve městě dost a raději využije peníze jinak. „Vzhledem k tomu, že tady máme zámek Karlova Koruna, kde občas taková akce probíhá a další soukromé akce, tak raději peníze, které bychom jinak utratili za ohňostroj, raději dáme do jiných kulturních a společenských akcí,“ dodává Vladan Kárník.

Smiřice nechají rozhodnutí na lidech

A ohňostroj letos nechystali ani v Třebechovicích pod Orebem. Tradičně ho pořádají na začátku adventu. „Chystáme teď výzvu pro občany, aby od ohňostrojů upustili. Hlavně mezi mládeží je to populární. Podle mně je to adekvátní současné situaci,“ odkazuje na předvánoční tragédii třebechovických starosta Roman Drašnar. Podobné je to i ve Smiřicích. Ani tady si na novoroční oslavy nepotrpí. „Nebudeme tohle téma řešit, myslím si, že lidé jsou dost inteligentní a vědí, co to dělá. I když předáme nějaký vzkaz, tak si lidé budou dělat, co budou chtít,“ konstatuje smiřický starosta Luboš Tuzar.