Zábradlí na nadjezdu „nikoho“ opraví hradecká radnice

Ještě na sklonku minulého týdne to na hradeckém magistrátu vypadalo, že pravá ruka neví, co dělá levá. Náměstkyně primátora sice tvrdila, že opravu zábradlí, které na malšovickém nadjezdu prorazil opilý řidič, opraví před definitivním převodem na hejtmanství město. Jenže Technické služby, příspěvková organizace města, to viděly jinak a k opravě se moc nehrnuly. Podle jejího ředitele Tomáše Pospíšila totiž oprava v době, kdy se most převádí do správy kraje, nebyla možná.

Poškozený nadjezd po nehodě. | Foto: Deník/ Tomáš Kulhánek