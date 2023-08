/VIDEO, FOTO/ Místo, kde Hradečáci desítky let překonávali koleje, je od konce července z jedné strany obehnáno zábradlím, na druhé straně trati přibyla hromada hlíny. Krok Správy železnic vyvolal na sociálních sítích nesouhlasnou odezvu. Řada obyvatel si totiž přes trať zkracovala cestu ze Slezského Předměstí k zahrádkám a garážím. Jenže nelegálně.

Zábradlí přibylo na straně u sídliště na Slezském Předměstí. Na druhé straně kolejí je hromada hlíny. | Video: Deník/Michaela Horynová

Zábradlí vyrostlo u trati nedaleko ulice Severní na Slezském Předměstí, za tratí už začíná Pouchov, tam vstupu do kolejiště brání hromada hlíny. Z jedné strany kolejí je sídliště, z druhé zahrádkářská kolonie a garáže.

„Bezva. To budu mít dočasně s berlemi jako stezku odvahy. Kámoškám ze zahrádek je kolem 80 a 90 let, tak to se budou muset vzdát toho, co je drží při životě. Těžko se na zahrádku dostanou a obcházení přes Pouchov nezvládnou,“ na facebooku komentuje opatření paní Veronika. A ve stejném duchu jsou i ostatní komentáře Hradečáků ve facebookové skupině Hradec Králové - Salón republiky (BEZ CENZURY).

Z obou stran zrušeného neoficiálního přechodu sice jsou přechody legální, a to ve vzdálenosti do půl kilometru. Jenže dostat se ze sídliště na zahrádky nebo ke garážím přes ně pro Hradečáky představuje velkou zacházku. A pro starší lidi může být problémem každých sto metrů navíc. „Zatím dvě zahrádkářky končí, nezvládnou jinou delší trasu," potvrdila Deníku paní Veronika.

Na nevoli lidí zareagoval náměstek primátorky Miroslav Hloušek, důvody opatření se snažil vysvětlit ve facebookovém příspěvku, který sdílel ve zmíněné skupině: „Správa železnic obdržela několik podnětů, že dochází k častému přecházení železnice v tomto místě. Přecházení železnice mimo místa tomu určená je nelegální. Správa železnic došla k tomu, že nejvhodnější bude instalovat na toto místo zábradlí, aby nedošlo k fatální nehodě.“

Takové vysvětlení ale komentujícím ve skupině nestačilo. Upozornili například na to, že poslední nehoda s fatálními následky se v tomto úseku trati stala před 47 lety. A současný stav může být podle některých daleko nebezpečnější, jelikož se nejspíše najde část lidí, kteří se zábradlí budou pokoušet přelézt nebo obejít.

Hloušek v komentářích dál píše, že osobně zjišťoval, jestli by nebylo možné problém nějakým způsobem řešit. „Přechody pro chodce přes železnici není už dnes možné postavit. Jediné možné řešení by byl podchod nebo lávka. To by bylo velmi nákladné,“ dodává.