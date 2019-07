Začala výluka na trati do Prahy

Čtvrtečnímdnem začala výluka na hlavní železniční trati z Hradce Králové do Prahy. Kvůli nutným opravám na trati potrvá až do pondělí 22. července, a to v úseku mezi Hradcem Králové, Chlumcem nad Cidlinou a Velkým Osekem.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Vlaky na této trase nahradily autobusy, u některých však nejsou zajištěny vlakové přípoje. Na trase výluky jezdí sedm různých autobusových linek. Například linka R jezdí pouze mezi Poděbrady a Hradcem Králové a nikde jinde nezastavuje. Linka Z staví na všech zastávkách výlukového jízdního řádu.

Autor: Ivana Fričová