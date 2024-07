Přímý zásah u nehody byl tehdy spíš výjimečný. „Vrtulník se zpočátku využíval spíše pro sekundární transporty. Pro to, co je dnes pro leteckou záchranku typické, tedy rychlá přeprava lékařského týmu na místo a následný šetrný transport pacienta do nemocnice, se pak vrtulník začal využívat stále častěji, až jsme se dostali na dnešní způsob využití,“ vysvětluje Novák.

„První zásah byla dopravní nehoda někde u Březhradu , auto ve stromě. Už ani přesně nevím, jak to dopadlo,“ vzpomíná na první ostrý let 3. července 1990 záchranář Ivo Novák, který byl u samých počátků hradecké letecké záchranky.

Limitující bylo i to, že zdravotnická záchranná služba nebyla řízená krajsky, fungovala spíš v rámci okresu. „Až někdy kolem roku 2004 jsme to změnili a začalo se vlastně daleko víc lítat do terénu. Tyto zásahy dnes tvoří asi 96 procent z naší činnosti,“ říká Anatolij Truhlář, lékařský náměstek a vedoucí lékař Letecké záchranné služby (LZS) Hradec Králové.

Truhlář připomíná, že letecká záchranka je součástí systému celé záchranky a podílí se jen na zlomku ze všech zásahů. „Zezačátku vůbec neexistovala centralizovaná péče o pacienty třeba s akutním infarktem, se závažnými úrazy. Celý systém se choval úplně jinak a vrtulník by v tom systému tehdy ani tu současnou úlohu vlastně nemohl plnit,“ doplňuje.

Z Krkonoš se dostal pacient do cílové nemocnice i za několik hodin

Dnes se s pacientem letí přímo na specializované pracoviště, kde se mu dostane nejlepší možná péče. „Dřív, když si někdo udělal závažný úraz v Krkonoších, tak ho nejdřív sanitka odvezla do Trutnova. Tam se vyšetřil, pak se zjistilo, že má závažné zranění, které tam nejde vyřešit. Takže se zase sanitkou vezl na heliport do Trutnova, pak pro něj letěl vrtulník. Tady se zase přeložil do další sanitky a to mohlo trvat několik hodin,“ popisuje dřevní doby letecké záchranky Anatolij Truhlář. Dnes je pacient v případě potřeby transportován přímo na specializované pracoviště a týká se to nejen úrazů, ale například také srdečních zástav, infarktů nebo mozkových příhod.

Vraťme se ale do léta 1990. Letecká záchranka tehdy využívala polské stroje PZL-Swidnik Mil Mi-2. Desetimístný stroj byl vyvinutý v Sovětském svazu a prototyp poprvé vzlétl v roce 1961. „Byl to pro záchranku velmi praktický stroj. Neměl sice letové výkony dnešních strojů, ale měl docela dobrou velikost prostoru pro pacienty, dalo se tam leccos dělat, takže to bylo něco za něco,“ uvažuje Ivo Novák.

Tým letecké záchranky ale musel v létě ochlazovat plochu heliportu kropením vodou. „V horku neměl stroj takovou nosnost. Omezovalo nás to kolikrát třeba v místě přistání, že někdy jsme museli přistát někde za vesnicí a ve spolupráci s pozemními posádkami pacienta transportovat k vrtulníku. Ale to byly spíš výjimky,“ připomíná Ivo Novák.

Také zázemí letecké záchranky bylo improvizované. Skládalo se z několika buněk a heliport byl na místě dnešního parkoviště za chirurgickým pavilonem Fakultní nemocnice. S vrtulníky létali až do roku 2008 policejní piloti, pak Leteckou službu Policie ČR nahradil soukromý provozovatel společnost DSA.

Původem sovětské stroje nahradil v roce 1995 německý vrtulník Eurocopter. Zajímavostí také je, že zdravotnickou zástavbu stroje dělal kvůli úsporám Vojenský opravárenský podnik v Hradci Králové.

Dnes je vrtulník schopný zasáhnout do 20 minut v celém kraji

Letecká záchranka se po 10 letech, v listopadu 2000 přestěhovala na nový heliport LZS s hangárem pro trojici vrtulníků, s provozní budovou, garáží pro čtyři sanitní vozy a osvětlenou přistávací plochou o rozměrech 20 na 20 metrů. Nový heliport dodnes patří k nejmodernějším v České republice a umožňuje denní i noční provoz.

V roce 2004 byl do provozu LZS nasazen zcela nový typ vrtulníku EC135 T2+, lehký dvoumotorový civilní vrtulník vyráběný společností Airbus Helicopters, se kterým jsou záchranáři spokojení dodnes. Od přijetí výzvy se dostane do vzduchu do tří minut a i na nejvzdálenějších místech kraje, jako jsou hřebeny Krkonoš, nebo broumovský výběžek, se dostane do 20 minut od zavolání na tísňovou linku.

Hradecké středisko LZS bylo zprovozněno jako šesté pořadí v tehdejším Československu a čtvrté v České republice.

Za 34letou historii pomáhaly osádky hradeckých vrtulníků u řady živelních katastrof v zemi. Příkladem mohou být povodně na Moravě v roce 1997. „Tam jsme udělali kolem 20 podvěsů, tahali jsme třeba lidi z paneláků,“ vzpomíná Ivo Novák. Pomáhalo se třeba i v roce 2010 při povodních na Liberecku nebo o pár let později na Trutnovsku. V Krkonoších se pomáhalo i lidem zasypaným lavinami. Dnes už hradecký vrtulník zasahuje 24 hodin denně.

