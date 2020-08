V loňském roce radnice přispěla částkou 11 milionů korun na novou palubovku v hale TJ Slavia. Rozsáhlé rekonstrukce ale vyžaduje celá budova, zejména její střecha.

Staré parkety už dělníci vytrhali. Už brzy je mají nahradit novými. | Foto: Deník/ Tomáš Kulhánek

„Technický stav odpovídá stáří budovy, která je neustále v provozu od počátku devadesátých let, v současnosti je nutná rekonstrukce především její střechy. Chceme, aby k těmto opravám došlo co nejdříve a hradecká veřejnost měla kde sportovat. Výjimkou ze směrnice zastupitelstva jsme zadali společnosti PEEM posouzení únosnosti konstrukcí haly TJ Slavia, abychom mohli získat informace o skutečném stavu střechy. V koalici jsme se shodli na tom, že dlouhodobě nemůžeme investovat do cizího majetku, proto je ideální variantou převedení budovy TJ Slavia do majetku města, jelikož oddíl TJ Slavia bohužel nemá možnost opravy haly financovat,“ uvedl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.