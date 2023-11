VIDEO: Tady se topí žena! volal muž strážníkům. Pak se vrhl do studené Borovinky

Uviděl, jak do rybníka Borovinka v Hradci Králové vstupuje žena. Šla stále hlouběji do vody a na jeho volání nereagovala. Když muž volal hradeckým strážníkům, voda jí sahala už po ramena. Neváhal a do studené vody pro ženu skočil.

Strážníci na opačném konci Borovinky spatřili muže, který se snažil z písčitého okraje vytáhnout bezvládnou ženu na zpevněný břeh. Okamžitě mu přispěchali na pomoc. | Video: MPHK