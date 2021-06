Mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí dnes vpodvečer informovala, že „otrávené“ jídlo nepochází z restaurace na Stříbrném rybníku, ale od dovážkové služby.

„Na místě jsme žádné pochybění nezjistili. Čekáme na odběry vzorků, které jsme udělali v provozovně dovážkové služby, která tuto akce jídlem zásobovala. Bohužel na místě nezůstaly žádní zbytky inkriminované objednávky, která by mohla přicházet v úvahu jako možná příčina.“

Co se vlastně stalo?

„Krátce před půl jednou hodinou v noci jsem přijali oznámení o větším množství osob, trpících náhlou nevolností a zvracením. Zdravotní problémy mělo mít více než dvacet osob,“ informoval mluvčí krajské Zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

Na místo vyjeli hned dvě záchranářské posádky s lékařem. Do nemocnice byly nakonec převezeny tři děti ve věku šesti a sedmi let a dvě dospělé ženy (29 a 47 let). „Tři děti zde zůstaly na pozorování přes noc, ale jsou již v dobrém stavu. Měly průjem, zvracely a zřejmě šlo o nějakou toxikózu z jídla,“ informoval náměstek ředitele nemocnice Zdeněk Tušl. Jednou z variant, kde se účastníci zájezdu mohli otrávit jídlem, je restaurace v areálu Stříbrného rybníku.

Ta však možné pochybení odmítá. „Dodržujeme všechna hygienická opatření. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by zdravotní problémy měly souvislost s naší restaurací. Děti zde skutečně jedly, ale opravdu nemáme signály, že by k otravě mělo dojít u nás. Je nám to samozřejmě líto,“ nechal se slyšet PR manager restaurace Martin Sýkora. Podle informací Deníku měly mít děti v předvečer události táborák, kdy konzumovaly přivezené zamražené vuřty.

Celou situaci nyní zkoumá Krajská hygienická stanice: „Celou věc prověřujeme a dělají na ni tři týmy. Musíme vyslechnout asi 60 osob a zjistit, co, kde a odkud konzumovaly,“ uvedla mluvčí KHS Veronika Krejčí.