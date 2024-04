Dojezd by neměl být problém

Novinka stála dva miliony korun včetně vestavby pro potřeby záchranářů. Každého asi napadne otázka, zda nebude často diskutovaný dojezd elektromobilů a doba nabíjení omezovat využití auta. Dojezd auta v běžné verzi uvádí výrobce až 480 kilometrů. Vzhledem ke stylu jízdy záchranky se s ním ale nedá počítat.

VIDEO: Krajští policisté zlikvidovali ukrajinské call centrum falešných bankéřů

„Naše posádka, pro kterou je toto vozidlo určeno, tak najede v průměru 55 kilometrů za 24 hodin a ty výjezdy jsou samozřejmě rozkouskované na malé trasy. Mezi nimi je to vozidlo v garáži, takže nemáme žádnou obavu, že by nás ten dojezd nějak limitoval,“ namítá Anatolij Truhlář. Právě v době mimo výjezdy se bude auto dobíjet. Navíc k zásuvce jsou běžně připojené všechny sanitky se spalovacími motory. Dobíjet se musí průběžně třeba i kvůli zdravotnickým přístrojům a dalšímu vybavení, kterými jsou sanitky vybavené a pro řidiče se tak u elektroauta nic nemění.

Krátkými výjezdy moderní motory trpí

Moderní motory právě v režimu záchranky hodně trpí. Režim, kdy záchranáři usednou do studeného auta a hned po něm vyžadují maximální výkony na krátkých trasách, nízkoemisním motorům prostě nesvědčí.

„Jsem přesvědčený o tom, že to auto bez problém zvládne to, co záchranáři potřebují. Tedy krátké, rychlé výjezdy. To auto nebude trpět na to, co trápí moderní auta, která jezdí krátké trasy. Zanášení filtrů pevných částic a krátké studené starty. Tohle auto bude bez problémů soužit 10, 15 let,“ myslí si David Mašek ze společnosti FD servis Praha, která vyhrála tendr na dodávku a auto pro potřeby hradecké záchranky upravila.

Modrá, žlutá a zelená. Hradečané budou moci třídit odpadky i v parcích

„Naše auta mají perfektní servis. Ale samozřejmě máme zkušenosti s nutností výměny motorů po relativně krátkém nájezdu, což je vlastně problém všech vlastně moderních aut a tím spíš, pokud je trápíme tím naším specifickým způsobem jízdy,“ doplňuje zkušenosti záchranky Anatolij Truhlář.

Velkou sanitku si zatím neumíme představit

Zdravotnická záchranná služba má v kraji 33 výjezdových skupin. Devět z nich je obsazeno lékařem, tedy většina skupin funguje v takzvaném setkávacím systému, kdy vlastně lékař dojíždí k pacientům osobním autem.

„Zatím neplánujeme rozšíření, ale elektromobil jsme pořídili, abychom získali zkušenost s tím, jak se elektrické auto v provozu záchranky chová, jak máme dimenzovat naše základny, jakou budou mít spotřebu nebo životnost. Přechod na elektromobily nás zřejmě v budoucnu čeká,“ zamýšlí se ředitel krajské ZZS Libor Seneta.

Ve světě jezdí od loňska a zkušenosti jsou dobré

Ve světě začaly zdravotnické záchranky používat elektromobily pro lékaře v minulém roce třeba v Londýně. Sanitky pak jezdí třeba v Dánsku. „V Londýně je ta zkušenost asi největší a ta auta se v městském provozu maximálně osvědčila a nejsou s tím spojené žádné problémy,“ připomíná Anatolij Truhlář. V České republice krátce testovali elektromobily ve Zlíně a Olomouci.

Jedna z největších dřevostaveb v zemi. Projekt nového sídla Lesů ČR znovu ožívá

Ani lékařský náměstek ZZS KHK si nedovede představit, že by se v kraji začaly používat i elektromobily jako velké sanitky. „Tam si ten provoz zatím nedovedu představit, tam můžeme třeba při transportech najet stovky kilometrů,“ dodává Libor Seneta. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má roční rozpočet 600 milionů korun a polovinu z toho platí Královéhradecký kraj.

Mohlo by vás zajímat: Hradecké letiště patřilo autům. Vodík má budoucnost, říká manažer automobilky