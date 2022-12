Přes silvestra budou zřejmě opilci z celých východních Čech končit v pardubické záchytce. To ale není nic mimořádného, oba sousedící kraje si tak vypomáhají už léta. Pak začne hradecká stanice fungovat v novém režimu. „Dočasně bude protialkoholní záchytná stanice v pracovních dnech přijímat klienty pouze v nočních hodinách od 19 do 7. O víkendech a svátcích bude provoz nadále nepřetržitě 24 hodin,“ popsal fungování záchytky v Hradci Králové mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Podle hejtmanství je to jediné možné východisko pro zachování provozu. „Přes den se bude situace řešit operativně,“ dodal mluvčí kraje bez dalšího upřesnění.

Hradeckému kraji hrozí, že bude bez záchytky. Shání nového ředitele

Kraj řeší problém už od letošního jara, kdy oznámil odchod do důchodu dlouholetý ředitel Vlastimil Kyral, který svojí odborností fungování jediného zařízení v kraji zaštiťoval. Jenže dosavadní dvě výběrová řízení na jeho nástupce byla neúspěšná a nikdo se nepřihlásil ani do tendru na externí provozování služby. Kraj sice zatím nenašel nového ředitele, ale podařilo se zajistit alespoň vedoucího lékaře záchytky.

Záchytka stojí ročně kolem 11 milionů



Hradecká záchytka má 8 lůžek, 9 zaměstnanců a dohody má uzavřené s dalšími pracovníky, především se sloužícími lékaři. Ročně provádí víc než 1 200 vyšetření, kolem tisícovky osob pak na záchytce přenocuje. Nocleh stojí 2 000 korun, částku ale zaplatí jen necelá třetina nocležníků, zbytek jsou často sociální případy nebo bezdomovci. Ročně tak kraj doplácí na provoz své příspěvkové organizace kolem 11 milionů korun.

„Jádro problému spočívalo v nalezení vedoucího lékaře s potřebnou odborností. Garanta, který zajistí všechny zákonné podmínky pro provoz záchytné stanice. Jsem rád, že po několika měsících hledání jsme konečně nalezli řešení a že záchytná stanice bude fungovat i nadále,“ potvrdil krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink. Současně doplnil, že hejtmanství ještě musí najít nového ředitele záchytky.

Nejistá sezóna záchytky, hradecký kraj usiluje o stěhování do nemocnice

„Jakékoliv omezení není dobře, ale na druhou stranu tu situaci chápu, prostě nejsou lidi. Zaplať pánbůh, že se to podařilo alespoň takhle vyřešit,“ myslí si krajský zastupitel a bývalý starosta Trutnova Ivan Adamec. A současně připomíná, že případný konec hradecké záchytky by byl velmi nepříjemný problém pro krajské zdravotnictví, který by mohli pocítit i pacienti. „Pamatuji si situaci před nějakými 30 lety, kdy záchytka nebyla a ti lidé se vozili sem do Trutnova na internu. Sám jsem tam tehdy byl jako pacient a byl to děsivý zážitek. Personál v nemocnicích není na takové situace vybavený,“ připomněl.

Hradecká záchytka sídlí na okraji krajského města. Lidé, kteří "přebrali", se sem sváží z celého kraje, většina klientů ovšem pochází z Hradce Králové a okolí.