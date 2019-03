Hradec Králové - Obyvatelé Piletic budou moci už na podzim vyrazit na část nové cyklostezky, která Piletice a Rusek v budoucnu propojí s městem.

Nebezpečná cesta z Hradce Králové do Piletic či Ruseku. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Dosud se cyklisté do Hradce Králové dostávali po silnici třetí třídy vedoucí z Jaroměře a ze Smiřic. „Celá řada obyvatel těchto městských částí jezdí denně do práce nebo do školy na kole, což je při dnešní intenzitě provozu nebezpečné i na těchto silnicích,“ řekl náměstek primátora odpovědný za investice a rozvoj města Jiří Bláha.