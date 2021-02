Na vzniku velkokapacitních očkovacích center pracovalo vedení kraje už od začátku ledna. Společně s řediteli nemocnic vytipoval kraj ideální místo v každém okrese. S největším centrem se počítalo v hradeckém kongresovém centru Aldis. Další pak měly vzniknout na zimních stadionech v Jičíně, v tělocvičně ZŠ Komenského Trutnově, v hotelu Beránek v Náchodě, ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou nebo v budově střední školy SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem.

Už v polovině ledna sešlo z plánu na očkovací centrum v Aldisu. Po dohodě hejtmana Martina Červíčka (ODS) a ředitele fakultní nemocnice Vladimíra Paličky se rozhodlo, že očkovací centrum zůstane přímo v hradecké nemocnici. Od dubna by tam zdravotníci měli být schopní v deseti ambulancích proočkovat až 30 tisíc dávek za měsíc. S centry v dalších okresech se dál počítalo. To se ale teď mění.

Očkování zůstane v nemocnicích

Poté, co tento týden začala s očkováním seniorů první desítka praktických lékařů v regionu, přichází kraj se zásadní změnou. "Vypadá to, že nakonec zůstaneme přímo v těch nemocnicích, kde se očkuje už nyní. Plus přibydou další zdravotnická zařízení v Novém Bydžově, Broumově nebo Jaroměři," prozradil Deníku radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK). Jediným městem, kde vznikne očkovací centrum mimo nemocnici, by měl být Rychnov nad Kněžnou. V rychnovské nemocnici podle Finka vzhledem k probíhající rekonstrukci a současné přetíženosti nejsou vhodné prostory pro to, aby tam zdravotníci mohli očkovat větší počet lidí.

"Na 90 procent počítáme s tím, že centrum mimo zdravotnická zařízení bude nakonec jen v Rychnově. Pokud by ale došlo k nějakému problému ze strany očkování u praktiků nebo by přišlo výrazně víc dávek než máme přislíbeno, necháme si ta plánovaná centra v záloze předpřipravená tak, aby byla během několika dní schopná provozu," vysvětlil Fink.

Důvody pro změnu strategie jsou minimálně dva. Na současném očkování menšího počtu dávek se vyzkoušelo, že systém očkování v nemocnicích funguje a měl by zvládnout i vyšší počet dávek. Zároveň je varianta očkování přímo v nemocnicích logisticky jednodušší i pro personál. Hlavním důvodem je pak výrazné zapojení praktiků. Ve své původní strategii z poloviny ledna kraj vůbec nepočítal s tím, že by se praktici do očkování zapojili. Teď je ale všechno jinak. Už od začátku týdne očkuje pilotně asi desítka praktických lékařů na Hradecku a Trutnovsku.

Například ve čtvrtek už praktici aplikovali na 150 dávek. "Praktici jsou velmi aktivní v tom, že chtějí očkovat a my jsme za to velmi vděční. Veškerá AstraZeneca a Moderna bude podle plánu chodit praktikům. Oni už si dělají svoje pořadí a nemusí být závislí na tom centrálním rezervačním systému, který to všechno spíš zhoršil než uspíšil," prozradil Zdeněk Fink. V nemocnicích tak má zůstávat pouze vakcína od společnosti Pfizer, která se musí skladovat za extrémně nízkých teplot. Dohromady se kraji přihlásilo 205 praktiků, kteří jsou rozhodnutí očkovat. Na to, aby mohli všichni intenzivně očkovat ale zatím není dostatek vakcín. To by se mělo změnit na konci března nebo na začátku dubna. Podle Finka si ale praktici ale už nyní tvoří svoje pořadníky a oslovují své starší pacienty.