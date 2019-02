Hradec Králové - Opatovická elektrárna oprašuje projekt výstavby spalovny komunálního odpadu. Teplem by měla v budoucnu zásobovat jak hradeckou, tak pardubickou aglomeraci.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

V průměru 110 tun komunálního odpadu odvážejí denně z Hradce Králové na skládku kukavozy z Hradeckých služeb. Tyto cesty však v blízké budoucnosti „utne“ Evropská unie, která dle hierarchie nakládání s odpady považuje skládkování za nejhorší možné nakládání s odpady. Vozy popelářů bude směrovat do spaloven.

Projekt povstal z popela

Ve východních Čechách však podobné zařízení chybí. Opatovická elektrárna tak oprašuje myšlenku, která před lety ztroskotala na odporu části veřejnosti. „Doba i technologie výrazně pokročily. Navíc EU chce od roku 2024 omezit skládkování. Proto jsme se rozhodli zahájit diskusi o tomto projektu,“ nechal se slyšet mluvčí Elektráren Opatovice (EOP) Martin Sýkora s tím, že nová spalovna, jež by podle prvních propočtů mohla přijít na dvě miliardy korun, by teplem zásobovala hradeckou i pardubickou aglomeraci. Navíc by přinesla úsporu spalovaného hnědého uhlí.

„Denně spálíme v průměru pět tisíc tun uhlí. Při předpokládané kapacitě nepřesahující 100 tisíc tun odpadu by došlo ke snížení produkovaných emisí z objemu až o 80 tisíc tun uhlí,“ dodal Sýkora.

Nyní v Opatovicích čekají na impuls z obou krajských měst. „Pokud bude zájem, začneme s přípravami. Zatím je naší vizí zařízení, které by mohlo pojmout až 100 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně, tedy odpadu z černých popelnic, který teď končí na skládce,“ uvedl Martin Sýkora a dodal, že ZEVO (zařízení na energetické využívání odpadů) má smysl i s ohledem na životní prostředí. „Zahrnování do skládky je nejméně ekologické řešení. V případě energetického využití tu máme kromě tepla i vedlejší produkty třeba v podobě škváry, která se v Německu či Švédsku dál využívá ve stavebnictví,“ řekl mluvčí EOP.

Podle primátorů obou krajských měst má vize elektrárny své opodstatnění. A to nejen z ekologického, ale i z logistického pohledu. „Dlouhodobě podporuji to, aby se odpady bezhlavě neukládaly do skládek. Na komunální odpad je potřeba nahlížet ze dvou úhlů. Za prvé je potřeba maximálně třídit. Zbytkový komunální odpad je pak potřeba využít. Z mého pohledu je ideální energetické využití. Je otázka, kde by bylo vhodné tento zdroj postavit. Nejlepší řešení vidím, když bude napojen na energetickou a zároveň tepelnou síť. Elektrárna Opatovice je ideální místo, kde by se mohl komunální odpad k energetickému využití zpracovávat,“ nechal se slyšet pardubický primátor Martin Charvát.

Obdobného názoru je i jeho hradecký kolega Alexandr Hrabálek: „Pokud se budeme bavit o místě, tak si myslím, že výstavba v areálu Elektráren Opatovice, kde je vyřešena i otázka rozvodů, je rozumné řešení.“

Podobná spalovna, kterou chystá EOP je i v Plzní, kde se komunální odpad mění na tepelný výkon 31,65 MWt. Podobné parametry očekávají i v Opatovicích, kde zatím uhlí dává výkon až 698 MWt.