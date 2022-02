„Zatímco na začátku ledna jsme v pracovních dnech podávali zhruba 600 dávek vakcíny, nyní je zájem několikanásobně nižší a nadále zvolna klesá. Nyní podáváme zhruba sto dávek vakcíny denně. Proto můžeme provoz centra optimalizovat. V nové provozní době počítáme i s vyhrazeným prostorem pro aplikaci nové vakcíny Nuvaxovid. Ta by měla být k dispozici v nejbližší době pro zájemce, kteří dosud nebyli očkováni,“ uvedl vedoucí Očkovacího centra fakultní nemocnice Pavel Kosina.

Očkovací centrum FN HK bude od příštího týdne v provozu v odpoledních hodinách v přízemí Pavilonu interních oborů každé pondělí a pátek od 15.30 do 19.30. Ve středu. Ve čtvrtek a v pátek bude zajištěno očkování v dopoledních hodinách v Pavilonu profesora Bašteckého od 8 do 14 hodin. V úterý se budou i nadále od 14 do 19 hodin očkovat děti ve věku 5 až 11 let v budově Dětské kliniky. I nadále bude každý měsíc vypisován minimálně jeden víkendový termín na očkování. „Ačkoliv provoz očkovacího centra omezujeme, chceme zájemcům o očkování nabídnou možnost očkování v čase, který jim vyhovuje, ať se jedná o dopoledne, odpoledne či víkend," dodal Pavel Kosina.