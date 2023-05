Před šesti lety se před českými restauracemi začaly objevovat hloučky lidí. Zákaz kouření v interiérech hospod tehdy vyvolal odpor velké části kuřáků, kteří si však brzy zvykli, že musí s cigaretou ven. Přestože na očekávané snížení jejich počtu odborníci stále čekají. Poradny pro odvykání kouření se ukazují jako účinná možnost, jak se závislosti zbavit. Reportér Deníku se podíval, jaká je situace v Královéhradeckém kraji.

Zákaz kouření v restauracích začal platit před šesti lety. Čtvrtina lidí ale podle primáře hradecké plicní kliniky kouří dál. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

„Zákaz kouření v restauracích rozhodně pomohl. Přidali jsme se tím k civilizovaným zemím, které to zavedly dávno před námi. Zdravý rozum zvítězil nad tabákovou lobby. Bohužel čtvrtina populace nadále kouří. To však úplně nezměníme,“ říká primář plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vratislav Sedlák.

Hradecká poradna pro odvykání kouření nabízí kuřákům program trvající zhruba jeden rok. Objednat se mohou na ambulanci plicní kliniky. Kontakt najdou na internetových stránkách fakultní nemocnice. Rozdíl mezi úspěšností odborné pomoci a vlastní snahou přestat kouřit je propastný.

„Úspěšnost v naší poradně při zdravotnické asistenci je zhruba 40 procent. Když to člověk zkouší sám, úspěšnost je okolo jednoho procenta, s nikotinovou náhražkou stoupá na pět až deset procent,“ uvádí Vratislav Sedlák. Pro kuřáky prý mají systém opakovaných kontrol a motivací, kdy pacientům vysvětlují, co mají dělat, aby se jim podařilo přestat kouřit. Používají k tomu léčebné postupy, léky a nikotinové náhražky.

Zdroj: Archiv„U nás se tomu věnují vyškolené farmaceutky pod lékařským dohledem a dělají to velmi dobře,“ pochvaluje si primář.

Téměř poloviční úspěšnost poradny oceňuje i hradecký psycholog Jan Lašek. V dalších otázkách týkajících se pozitivního vlivu zákazu kouření na veřejnosti je však spíše skeptický.

„To je velice slušné číslo, řekl bych dokonce vynikající. Když si představíme, že zhruba 75 procent alkoholiků a téměř 90 procent alkoholiček recidivuje, tak je to u kuřáků velice úspěšné,“ myslí si a připomíná, že závislost na tabáku je silnější než na heroinu. Důležité je překonání prvních dnů abstinence a jejích příznaků.

„Člověk, který přestane kouřit, není nekuřákem, ale abstinujícím kuřákem. Jakmile si zapálí, spadne do toho znovu,“ upozorňuje psycholog a s nadhledem přidává komentář k zákazu kouření v restauracích.

„Myslím si, že si kuřáci i nekuřáci zvykli a zjistili, že je to v zásadě ku prospěchu obou skupin. Sice to zpočátku bylo dramatické, ale tak to bývá vždy, když se něco týká hospod. V obecné rovině je to pro všechny ryze pozitivní. Na druhou stranu se nedomnívám, že to příliš přispělo k tomu, že by lidé přestávali kouřit. Kuřáci jsou vytrvalí,“ konstatuje a hned přidává radu: „Ideální je stanovit si den D a přestat kouřit náhle.“

Za posledních několik let se „kuřácká scéna“ výrazně proměnila. Trafiky jsou plné elektronických cigaret a dalších alternativ, výrazně rovněž stoupl prodej tabáku, ze kterého si lidé cigarety sami balí, aby ušetřili. Cena klasických krabiček mezitím stále stoupá. Avizovaný pozitivní vliv nových produktů na zdraví kuřáků přitom zůstává sporný.

„Nedá se říci, že jsou zdravou alternativou kouření. Zatím nemáme dostatek dat, abychom mohli říci, že zdravotní rizika plynoucí z elektronických cigaret nebo zahřívaného tabáku či vapování (vdechování zahřívaných chemikálií) jsou nižší než klasické kouření,“ připomíná primář Sedlák, který zároveň věří, že protikuřácká osvěta a omezování kouření na veřejnosti má pozitivní dopad na děti a mládež.

„Nesetkávají se tolik s kuřáky, maximálně je vidí postávat před hospodou. Když jdou s rodiči na oběd, nejedí v zakouřené restauraci. Na druhou stranu mají zase jiná lákadla. Třeba vapování je mezi nimi hodně populární. Než začal stát s regulací, byl problém i s vysoce návykovými nikotinovými sáčky,“ upozorňuje.

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku a jejich dostupnost před časem vyvolaly pozdvižení, když se zjistilo, jak jsou mezi dětmi oblíbené. Nyní je již jejich prodej zákonem zakázán mimo stanovená místa včetně prodejních automatů, pokud nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let. Stanoveny jsou i podmínky z hlediska jejich umístění při prodeji a označení textem, že se zakazuje jejich prodej osobám mladším 18 let. Novela zákona vstoupila v platnost v březnu a obchodníci mají povinnost se jí přizpůsobit do 21. června letošního roku.

Podle Laška budou mladí lidé s cigaretami i jejich náhražkami experimentovat i nadále. Jejich chování se totiž obecně příliš nemění. Důležité je, jak se k neřesti postaví, až období experimentování skončí. Právě v tom je důležitá úloha osvěty a omezování přístupu k nezdravým produktům.

„Kouření je jednou z nedoporučovaných nebo až zakazovaných činností, kterých se v určitém věku dopustil téměř každý člověk,“ konstatuje Lašek.