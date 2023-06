Před dvěma týdny skončila oprava poslední ze čtyř rotund, které lemují Pražský most. Město je postupně opravovalo od roku 2016. „Hodila by se trafika, nějaké turistické předměty nebo by se tady mohla prodávat nějaká pekařina, rohlíky, koláče,“ nabízí nápady na využití památky staré přes 110 let důchodce Václav Škopek, který bydlí jen kousek od mostu.

„Mně by se tady líbil nějaký fastfood, párek v rohlíku, hamburger. Mám to sem kousek ze školy, občas bych si sem skočila na jídlo a v klidu si ho snědla na nábřeží,“ zamýšlí se studentka sousední Filozofické fakulty Denisa.

Jenže právě rychlé občerstvení tady město nechce. Ve výběrovém řízení na provozovatele bude podmínka, aby používání památku nepoškozovalo. „Omezení vychází z toho, že tam není možné zavést nějaké odvětrání. Kiosek byl poškozený tím, že se tam něco smažilo a vlhkost poškodila mimo jiné dřevěnou konstrukci krovu,“ vysvětlil vedoucí městského odboru památek Jan Falta.

FOTOGALERIE: Na secesní kiosek od Jana Kotěry se vrátila měděná fontána