Zámek v Hořiněvsi koupili manželé Slaninovi v roce 2018, podařilo se jim už opravit celou střechu zámku včetně krovů a obnovili také původní způsob prosvětlení půdních prostor unikátními skleněnými střešními taškami. Od vedení Královéhradeckého kraje loni převzali ocenění Hereditas obligat za příkladnou péči o kulturní dědictví regionu.

Ocenění Hereditas obligat (Dědictví zavazuje) uděluje hejtmanství obcím, spolkům nebo lidem, kteří se do záchrany často památek nezištně pouštějí.

Budovu Slaninovi koupili v dezolátním stavu. „Na střeše věží rostly břízy, dírami ve střeše pršelo, takže trámy na půdě byly uhnilé a stropy na mnohých místech propadlé. Okna rozbitá a vylomená, nejen sklepení plné odpadků. Kde nebyly odpadky, tam bylo pusto a vyrabováno. Taková pohádka o Šípkové Růžence se zarostlým zámkem, který se musí probudit,“ podotýká v rozhovoru pro Královéhradecký kraj Markéta Slaninová.

V nejbližší době zámek dostane nová okna do ulice. Další plán je vybudovat na zámku prostory k bydlení. „Teď chystáme pronájem netradičního bydlení v barokních prostorách s plně moderním zázemím při zachování historické atmosféry zámku. Postupně v jednom z pater obnovujeme pokoje, aby se k nám mohli co nejdříve nastěhovat lidé, kteří mají ke starým stavbám úctu,” prozradila majitelka zámku.

Slaninovi také založili spolek Zámek Hořiněves ožívá, chtějí pořádat workshopy a na zámku rádi přivítají umělce. „Chceme pořádat workshopy starých řemesel, protože i nás majitele baví vyrábět tak, jak se poctivě řemeslo dělalo dříve. Setkávají se u nás i výtvarníci a další umělci, protože máme rádi okolo sebe kreativní a podnikavé lidi. Už jsme pořádali i koncert v zahradě pod věžemi. Rádi u nás přivítáme další nadšené návštěvníky. O probíhajících akcích informujeme na webu zámku nebo na facebooku,“ říká Slaninová.

Historie zámku

Původně středověkou tvrz přestavěl do barokní podoby Jan Špork, který budovu koupil v roce 1674 od hraběte Gallase. Zámek získal podobu dvoupatrového paláce doplněného o tři věže. „Sedláci, ti, co špatně dopadli u Chlumce, v roce 1775 pobořili i náš zámek, takže má věže jen dvě a o patro méně. Nynější podobu nejspíš zámek získal ve 20. letech 18. století, návrh přestavby někdy bývá připisován Janu Blažeji Santinimu,“ doplňuje k historii zámku Slaninová. Od roku 1790 byla Hořiněves podle Slaninové převážně v majetku Habsburků, od roku 1918 byl ale majetek Habsburkům zabaven státem a zámek v Hořiněvsi spravoval až do sametové revoluce takzvaný Státní statek.