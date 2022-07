Parkoviště před Flošnou bylo do posledního místa plné. Auta parkovala na trávnících a cyklostezce a za branami koupaliště byla doslova hlava na hlavě. „Doma to fakt nešlo, tak jsem vzala děti k vodě, tady je to snesitelnější. Mohlo by tady být míň lidí,“ rozhlédla se po zaplněných bazénech paní Monika.

V půl čtvrté odpoledne informační tabule ukazovala 33 stupňů a okamžitou návštěvnost 1 200 lidí. „Do teď přišlo 2 700 lidí. Na rekord to zatím nevypadá, jeden den v červnu jsme měli za celý den čtyři tisíce návštěvníků,“ nahlédl do statistik vedoucí koupaliště Jan Konvalinka. „Červenec byl dosud hodně podprůměrný, ale teď má být snad týden ještě horko, tak snad se to srovná,“ věří.

Horko naopak trápí třeba ty, kteří se v práci nemají kam schovat. Své by o tom mohli vyprávět třeba dělníci na stavbě sousedního fotbalového stadionu nebo řidiči. „Kolem deváté začalo být horko, tak jsem zapnula klimatizaci, ale cestující nebyli jednotní. A nakonec se mezi sebou pohádali. Většina byla pro zapnutí, tak jsem ji pustila,“ vylíčila úsměvnou historku ze středečního dopoledne řidička hradeckého dopravního podniku Renata Kopřivová.

Dvě třetiny vozů hradecké MHD má klimatizaci pro cestující i řidiče, zbylé mají malé klimatizace, které ochlazují hlavně šoféry, vysvětlil ředitel podniku Zdeněk Abraham. „Klimatizace má napevno nastavenou teplotu na 25 stupňů, což se některým lidem může zdát hodně nebo málo. Tím, že autobus zastavuje po pár set metrech, tak se toho moc nevychladí. Pohodlí cestujících i řidičů by mělo být dobré,“ přiblížil. Na konečných se navíc šoféři mohou ochladit v klimatizovaných odpočívárnách a zdarma mají pití s minerály. „Řidiči mají letní uniformy, tedy košile s krátkým rukávem a kraťasy nebo sukně z lehkých materiálů,“ dodal Abraham.

V hradeckém kraji padaly teplotní rekordy

Těžké šichty zažívají továrny, kde stroje vyvíjejí teplo. Příkladem může být třeba firma Saar Gummi, která v Červeném Kostelci na Náchodsku vyrábí hlavně gumová těsnění pro auta. „Na odpolední směně je uvnitř stejná teplota jako venku, i když vzduchotechnika každých deset minut vymění vzduch v celé hale,“ popsal jednatel firmy Jan Tichý. Společnost vyrábí ve třech směnách a zaměstnancům se snaží práci v horku ulehčit. „Mají zdarma pití a při vysokých teplotách přidáváme přestávky. Světlíky na střechách hal zakrýváme. S tou základní věcí, že se z technologií uvolňuje teplo, ale nejsme schopní nic dělat,“ pokrčil rameny Tichý.

Letní horko, to je tradiční téma pro zemědělce. Plodiny zalévají na sto procent. „Kdybychom nezavlažovali, tak slunce zeleninu spálí. Zavlažujeme v noci, závlaháři pracují od osmi večer, kdy už je trochu přijatelně, a zavlažují až do rána,“ rozhlédl se po polích u Piletic u Hradce Králové ředitel zelinářské firmy VH Agroprodukt Radim Pátek. „Přestože zaléváme, tak rostliny přes den zvadnou, nikdo neví, co s nimi to kumulované horko udělá. Čekáme, jestli ráno budou v pořádku,“ doplnil.

Kabiny moderních strojů jsou dnes klimatizované a také tady dostávají zaměstnanci pití od firmy zdarma. Přijatelné je i klima v halách, kde se zelenina zpracovává. Skladuje se totiž v přilehlých chladicích boxech, a to balicí linky ochlazuje.

Na polích se sice sklízí, ale omezit museli třeba pletí. Plevely totiž snáší horko lépe než úroda. „Sklízíme brzy ráno. Lidé vstávají ve čtyři a děláme, dokud to teplo povolí, abychom sklidili nasmlouvané množství,“ vysvětlil Pátek. Jak úroda vedra přežila, uvidí zelináři za dva, tři dny poté, co se ochladí. A to podle meteorologů ještě několik dní nebude.