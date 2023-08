Zastupitelé Hradce Králové schválili speciální dohodu s konsorciem zhotovitelů stadionu. Podle dohody stavební firmy převezmou zodpovědnost za neotestované systémy na novém fotbalovém stadionu a první zápas Votroci budou moci odehrát doma ve slibovaném termínu 5. srpna. Definitivně se ale rozhodne až dnes - 2. srpna.

Nalajnováno! I to byl významný krok k prvnímu zápasu, který se má konat v sobotu 5. srpna. | Video: Tomáš Vymetálek

Část stadionu nezbytná pro odehrání fotbalového zápasu dnes ještě musí získat kolaudační souhlas. „Pak nebude již nic bránit podepsání společné dohody a tedy i tomu, aby se v sobotu odehrál první zápas Votroků na domácí půdě,“ uvedl v úterý na facebooku náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Podle Řádka aktuálně kolaudace dostává finální podobu. „Stavební úřad již obdržel veškeré podklady ke kolaudačnímu souhlasu, který se aktuálně dokončuje,“ sdělil náměstek v komentáři pod svým středečním příspěvkem na facebooku.

Událost na facebooku v úterý komentovala i primátorka Pavlína Springerová: „Hradečtí zastupitelé souhlasí s cestou, která by měla umožnit sehrání prvního domácího zápasu 'Votroků' na novém stadionu. Bez dnešního souhlasu by to nešlo. Definitivně se rozhodne zítra.“

Podle zastupitele Denise Doksanského se hlasování neobešlo bez silné podpory opozičních zastupitelů. „Ve věci stadionu ani v nejmenším nejde o to, který politický dres kdo obléká, ale všichni zde jednáme za Hradec a pro Hradec!“ sdělil na facebooku.