Odměny se u neuvolněných zastupitelů, mezi jejichž řady návrh směřoval, pohybují od 2791 korun pro neuvolněného zastupitele do 11 161 korun pro neuvolněného člena rady. V Hradci Králové pak pod tuto sumu spadají všichni kromě primátora a jeho náměstků. Ti jsou uvolněni. Návrh nakonec neprošel o čtyři hlasy.

Potřeba bylo 19 z přítomných. Pro hlasovalo „jen“ 15 přítomných zastupitelů napříč politickým spektrem. Samotného předkladatele to však nepřekvapilo.

Fink nečekal, že návrh projde

„V době, kdy se někteří lidé musejí omezovat a spousta jich na tom není finančně dobře, jsem považoval za nutné ukázat, že tu nejsme pro peníze a měli bychom jít příkladem a uskromnit se. Ale od začátku jsem počítal s tím, že to neprojde. Nicméně mě to mrzí, město by mělo jít příkladem,“ nechal se po zamítnutí slyšet Zdeněk Fink.

Podle něj by se nejednalo o nikterak horentní sumu. Stejného názoru však nebyl lídr pirátské kandidátky pro krajské volby Pavel Bulíček. Ten svůj názor na návrh vyjádřil na facebooku: „Hlasoval jsem proti. Rozhodujeme o milionech, věnujeme práci pro město x hodin měsíčně a tento příspěvek mi například vynahrazuje neplacená volna, které si v práci kvůli práci pro občany vybírám."

O něco shovívavější pak byl jeho stranický kolega Aleš Dohnal, který se zdržel hlasování. Toho mrzelo, že Zdeněk Fink nejdříve návrh neprodiskutoval s ostatními kluby a partajemi.

Populistické gesto?

"Dost mě to celé překvapilo. Podobný návrh by se měl určitě předjednat mezi kluby a domluvit se na nějakých základních obrysech. Takto mi to přišlo dost populistické ve stylu Václava Klause mladšího a od pana Finka jsem to nečekal. Nejde o významnou částku, která by městskému rozpočtu pomohla.

Pokud bychom se napříč kluby dohodli, že budeme odměny odevzdávat na transparentní účet a bude z toho zcela jasné, na co půjdou, nemám s tím problém. Chceme ale pomoct adresně. Nechceme se vzdávat peněz, které půjdou jen tak do rozpočtu města a my pak už neohlídáme, kde skončí.“

Ruku pro návrh naopak zvedl člen ODS Martin Soukup (ODS). Ani on však neočekával, že návrh nakonec projde a kolegy, kteří pro něj ruku nezvedli, chápe.

Rozpačitá reakce se dala očekávat

„Je dobře, že se každý rozhodl podle svého uvážení. Pomoc by měla být dobrovolná. Návrh pana kolegy Finka se dal očekávat, protože s podobnými návrhy vždycky v určitou chvíli přichází. A taky se dala očekávat poněkud rozpačitá reakce zastupitelů. Ono to dobře vypadá pro veřejnost, ale kdo se dobrovolně vzdá svých odměn?“ ptal se Martin Soukup.

Zároveň dodal, že v tomto konkrétním případě se jednalo o odměny zastupitelů bez politické funkce, tedy odměny za členství v zastupitelstvu, radě města, komisích a výborech: „Jsou to částky v řádu tisícikorun měsíčně a myslím, že některým zastupitelům podržely domácí rozpočet. Jiným zase umožňují podporovat formou darů charitativní, kulturní, sportovní aktivity a kluby, což by jinak třeba nemohli.“

Měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele:



Člen zastupitelstva: 2791 Kč

Člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu: 4651 Kč

Předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu: 5580 Kč

Člen rady: 11 161 Kč



Jak kdo hlasoval (Přítomných 35 z 37 zastupitelů:



Pro (15):Jan Čáp (KPH), Romana Dusová (HDK), Zdeněk Fink (HDK), Jan Holásek (HDK), Ivo Králíček (ZPHZ), Romana Lišková (HDK), Anna Maclová (KPH), Jiří Mašek (ANO), Věra Pourová (ANO), Martin Soukup (ODS), Jiří Sova (HDK), Pavlína Springerová (HDK), Ladislav Škorpil (HDK), Pavel Vacek (Piráti), Oldřich Vlasák (ODS)



Proti (4): Jiří Bláha (ODS), Pavel Bulíček (Piráti), Alexandr Hrabálek (ODS), Pavel Vrbický (Piráti)



Zdrželi se (14): Aleš Dohnal (Piráti), Libuše Friedlová (ANO), Jiří Gelbič (ANO), Jan Groh (ANO), Martin Hanousek (ZPHZ), Jiří Kos (ANO), Jiří Langer (ANO), Eva Matyášová (ANO), Michal Moravec (ODS) Monika Štayrová (ANO), Lubomír Štěpán (KSČM) Andrea Turková (ANO), Jiří Vojáček (KPH), Jan Zeman (Piráti)



Nehlasovali (2): Pavel Marek (ANO), Adam Záruba (ZPHZ)



Nepřítomni (2): Táňa Šormová (KSČM) Alois Havrda (KSČM)