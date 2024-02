Cyklostezka do Ruseka je věčně pod vodou. Problém dočasně vyřeší betonové panely

/VIDEO/ „Někdy je to spíš na gumáky a pláštěnku, aby se člověk nezmáchal,“ řekl Deníku loni Radek z nedaleké vesnice, který cyklostezku z Piletic do Ruseku využívá při cestách do práce. I letos byla cyklostezka často pod vodou, městští technici se proto rozhodli zasáhnout. Problém dočasně vyřeší betonové panely.