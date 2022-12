Lucie Dostálová se o fungování hradeckého útulku začala zajímat kvůli osobní zkušenosti. „Když jsem tam přivezla nalezenou kočku, která potřebovala veterinární ošetření, tak se ke mně chovali velmi arogantně,“ řekla bývalá policistka, která kočku našla na procházce. Podle ní bylo zvíře ve špatném stavu. „Nebyla nějak zraněná, byla zbídačená, ale na druhou stranu ne tak dramaticky, aby to nebylo řešitelné,“ popsala. V útulku jí měli slíbit, že kočku odvezou ke smluvnímu veterináři. „Zjistila jsem, že žádné veterinární ošetření poskytnuto nebylo. Ten den nikdo kočku k veterináři neodvezl, ani za ní zvěrolékař nepřijel. Druhý den byla odvezena do kafilérie,“ tvrdí Dostálová.

Sepsali petici

Další případ popisuje Josef Tobolka, který v hradeckém útulku pracoval poslední tři roky. Podle něj se v zařízení utrácela zvířata, která se mohla uzdravit. „Běžně se tam stávalo, že se zbavovali koček takovým způsobem, který se neslučuje s mým chápáním péče o zvířata,“ řekl někdejší ošetřovatel a vylíčil případ z letošního léta, kdy do útulku přivezli strážníci dvě odrostlá koťata. „Stará byla asi do tří měsíců. Pan Kulhánek (Martin Kulhánek je zástupce vedoucí útulku - poznámka redakce) je převzal, odnesl je do kotelny, tam se nad nimi s paní vedoucí dohadovali. Usoudili, že péče pro ně nebude nutná. Vypadalo to, že by koťata potřebovala veterinární prohlídku. Tu oni považovali za zbytečnou a pan Kulhánek s nimi hodil o zem a bohužel to nebyl ojedinělý případ,“ popsal Tobolka, který už v útulku nepracuje. Dostal výpověď. „Oficiálně proto, že jsem porušoval pracovní kázeň, neoficiálně proto, že jsem se proti takovým způsobům nakládání se zvířaty dlouhodobě ohrazoval,“ poznamenal Tobolka.

Lucie Dostálová postupně spojila víc lidí, kteří nejsou s fungováním útulku spokojení, do sdružení Kočky v Hradci. Sepsali petici za lepší fungování útulku a v listopadu pak podali trestní oznámení na jeho vedení. „V současné době to kriminalisté šetří, vyhodnocujeme oznámení a podklady, které jsme obdrželi. Zda to bude posouzeno jako trestný čin nebo přestupek, je v současné době předmětem dalšího šetření,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí policie Šárka Pižlová.

Nařčení odmítají

Útulek patří organizačně pod Technické služby Hradec Králové. Městská společnost obvinění odmítá a argumentuje mimo jiné tím, že útulek opakovaně kontrolovala Krajská veterinární správa. Vedoucí útulku a její zástupce jsou v pracovní neschopnosti a Deníku se je nepodařilo kontaktovat. Pro server Seznam Zprávy, který kauzu otevřel, se ale oba vedoucí pracovníci vyjádřili. „Je to v šetření policie, necháme konat policii. Jsou nějaká trestní oznámení na nás, my dáváme trestní oznámení na ně, nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ řekl serveru Martin Kulhánek. „Celý život dělám se zvířaty, nemám jediný důvod rozbíjet kočkám hlavy o zem. Nám to připadá spíš jako štvanice,“ dodal. Vedoucí Andrea Horáková pak poslala redakci Seznam Zprávy e-mail, ve kterém píše o cílené likvidaci ze strany bývalých ošetřovatelů. „Nikdy jsem si nemyslela, že se stanu obětí šikany. Jak málo stačí, aby se člověk stal štvanou zvěří,“ reagovala.

O fungování městského útulku teď jedná nové vedení města a chystá změny. „Pokud se to povede, tak do konce roku převedeme útulek z Technických služeb Hradce Králové na odbor životního prostředí. To je nutný krok, aby odbor vypsal výběrové řízení na externí poskytovatele služby. Jde nám o to, abychom zvířatům zajistili odbornou péči,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Vrbický. Ten říká, že pro útulek se těžko shánějí veterináři, kteří by se o zvířata starali. „Chceme rychle vyřešit péči o zvířata, aby o ně bylo dobře postaráno. Uvidíme, jak dopadne vyšetřování policie,“ dodal Vrbický. O kauze budou v úterý jednat i zastupitelé města na své pravidelné schůzi.