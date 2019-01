Východní Čechy – Připomíná to hru na slepou bábu.

Najdete někdo doktora, který se nepřipojil k protestům lékařů? Ano, jsou na východě Čech tací, kteří výpověď nepodali. Ale většinou z pragmatických či osobních důvodů. Najít lékaře, který s požadavky kolegů nesouhlasí z principu, je téměř nemožné.

„Žádného takového u nás při vší vůli nenajdete. S problémy ve zdravotnictví tak, jak byly pojmenovány, souhlasí všichni,“ řekla nejmenovaná odborářka z chrudimské nemocnice.

A mezitím se lékaři zlobí na média, která podle nich o jejich požadavcích informují zkresleně a znechucují tím i ty zbývající, kteří výpověď nepodali.

Jednotnost lékařského stavu potvrzují prohlášení z řady velkých v Praze a Brně, jejichž signatáři se podivují nad snahou ministra Hegera přemístit sem po březnu akutní péči z nemocnic, které budou personálně rozložené.

Tamní lékaři mluví o snaze zvládnout lékařskou péči bez lékařů a odmítají, že bude v jejich silách nával pacientů z jiných regionů převzít. Nebudou už nadále dělat přesčasy nad rámec Zákoníku práce.

„Problém s přemístěním byť jediného pacienta do Prahy byl i doposud. Nedovedu si představit, že by to fungovalo v březnu. Torza lékařských týmů nebudou schopna zastat veškerou péči, která je potřeba,“ uvedl lékař královéhradecké fakultní nemocnice David Belada.