„Žijeme v právním státě. A už z tohoto principu se momentálně nepřipravujeme na stav bezpráví,“ řekl Deníku mluvčí biskupství Pavel Sršeň.

Novela, kterou ve sněmovně prosadili komunisté s pomocí SPD, ANO a ČSSD, nyní čeká na rozhodnutí Senátu. Její schválení by biskupství i diecézi způsobilo nemalé problémy. Postihlo by však také lidi, kteří se k římskokatolické církvi nehlásí, protože nedostatek peněz by ovlivnil investice v oblasti charitních služeb, církevního školství a samozřejmě i opravy církevních památek.

„Pokud by došlo ke zdanění církevních restitucí, výpočty budou celkem snadné. Církve přijdou o pětinu příjmů,“ uvedl mluvčí.

Peníze by se podle jeho slov musely někde výrazně ušetřit, bylo by to ale dost obtížné. „Už nyní biskupství šetří na každém kroku,“ podotkl Pavel Sršeň.

Mluvčí připomněl, že principem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je postupné ukončení vyplácení příspěvku na jejich provoz a zároveň navrácení části jejich původního majetku. Za majetek, který už vrátit nelze, církev obdrží finanční náhradu.

Z výnosu má církev platit provoz

„Finanční náhrada není něco navíc, co církve dostanou, a není primárně určena ke spotřebování v běžném provozu. Je nutné ji pojmout jako část majetkové základny, z jejíhož výnosu bude církev platit svůj provoz v době, kdy už nebude financována státem,“ vysvětlil mluvčí.

Peníze z finančních náhrad by se tedy měly investovat do nákupu dalšího majetku: zemědělské půdy, lesů a nemovitostí či do investičních finančních nástrojů.

Novela možná skončí u ústavního soudu

Královéhradecké diecézi bylo v restituci navráceno pouze sedm objektů. „A to v tristním stavu, většinou zralých na demolici,“ upozornil Pavel Sršeň. Šlo například o zámeček Doubrava ve Vortové u Hlinska, hájenky ve Vortové a Silnici či farní stodolu v České Třebové.

V Senátu, kde má většinu opozice, návrh na zdanění restitucí zřejmě neprojde. Sněmovna však může senátní veto přehlasovat. Opoziční senátoři už oznámili, že v tom případě se obrátí na Ústavní soud.

Podle kardinála Dominika Duky představuje snaha o zdanění církevních restitucí „porušení slušného chování, smlouvy, zákona, protože odškodnění se nedaní“.