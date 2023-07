Právě spokojení zákazníci jsou pro zmrzlináře asi to nejdůležitější: „Strašně mě těší to, že se valná většina lidí usměje. Děláme lidem radost a já vím, že naše zmrzlina je ta nejlepší, jakou dokážeme připravit.“

Na točené pochoutce si u stánku pochutnává s půlročním Jakubem i maminka Sabina: „Chodíme sem pravidelně, máme to blízko a hlavně je tady dobrá zmrzlina. Dnes máme borůvkovou a opravdu je cítit, že je to z ovoce. I malej by to mohl potvrdit, asi by úplně neměl, ale včera zbaštil celou. Je týden, kdy si tady zmrzlinu kupujeme snad každý den, ale leze to do peněz. Ale můžu jen doporučit,“ usmívá se mladá žena s fialovou pusou. Nejmenší porce stojí 35, ta největší pak 112 korun.

Václav Kotal dělá podle svých slov nejlepší zmrzlinu, jakou dokáže.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Zmrzlinu se učil dělat v Německu u biozmrzlináře. A dnes dělá zmrzlinu z kvalitních lokálních surovin. „Naše zmrzlina sice není bio, používat bio mléko by bylo drahé. Ale je to zdravá zmrzlina, bez barviv, dochucovadel a tak dále,“ vysvětluje Václav Kotal.

„Uvažoval jsem, co tady chybí. Měl jsem tehdy i malého syna a ten řekl, co takhle dělat zmrzku, tak jsem se do toho pustil,“ říká štíhlý vysoký muž, který elegantní stánek v lipové aleji provozuje už sedmou sezónu. Původně to byla nevzhledná trafika, které dal šmrnc obklad z dřevěných hranolů. U stánku nechybí ani příjemné posezení ve stínu stromů.

Na kafe, které tady připravují, jak jinak z hradecké pražírny, se zastavil i pan Radek: „Čas od času sem chodíme, je to tady prostě super. Je tady i docela pěkné posezení, ceny jsou srovnatelné s jinými a zmrzlina je dobrá, chválí si to i mí známí.“

A jak zmrzlinu vyrábí? Prý to není žádná věda. „Potřebujete kvalitní tyčový mixér a suroviny. Každá má tekutou složku, u sorbetu je to voda, u smetanových plnotučné mléko a smetana. Do sorbetu přidáte ovoce, suché složky, cukry a vlákninu, jako zdravé zahušťovadlo. Promícháte to, necháte odležet a stroj to míchá, namrazí a do deseti minut máte zmrzlinu,“ prozrazuje osvědčený postup Václav Kotal.

Každý den nabízí stánek čtyři druhy zmrzliny. Dvě z mléka a dvě vodové. Stabilně je to vanilková z madagaskarských lusků a dnes třeba nabídku doplňuje krémová pistácie a dva ovocné sorbety z borůvek a kiwi. „Abyste to mohl nazývat sorbet, tak musí zmrzlina obsahovat minimálně 25 procent ovoce. Ta naše má od 37 do 40 procent,“ vysvětluje mladý podnikatel. Ovoce berou od dodavatele. „Dřív jsem si představoval, že půjdu ráno nasbírat sezónní ovoce, ale to by bylo hrozně časově náročné,“ vzpomíná na romantické nápady ze začátků podnikání zmrzlinář.

Vrchol sezóny není překvapivě o prázdninách. Nejlepší měsíce jsou květen a červen. Lidé ještě neodjíždějí na dovolené a na ledové potěšení se po zimě těší. Klíčové je samozřejmě počasí, v závislosti na něm je stánek otevřený zhruba od dubna do konce října. Za den tady natočí kolem 300 kornoutků.

„Děláme třeba i z energetického nápoje, zkoušeli jsme i zeleninu, okurku, nebo i alkoholové zmrzliny. Nezdarem skončila tvarohová, ale to bylo tím, že byla příliš hustá a vlastně neprošla strojem, takže jsme ji nemohli ani prodávat,“ vzpomíná na drobný nezdar Václav Kotal. Ve volném čase se věnuje synovi, hraje a trénuje fotbal. Mimochodem, jeho tatínek je známý fotbalový trenér.

Václav Kotal by rád v Hradci otevřel i další stánek. Zatím ale nenašel správné místo. Na úřady si nestěžuje, jen ten stavební v Hradci by podle něj mohl být pružnější. „Povolování stánku trvalo dva roky. Ale třeba hygiena je podle mě dobrá věc. Je důležité, aby lidé věděli, že dostávají nezávadné potraviny,“ trochu překvapuje hradecký zmrzlinář a podává okénkem kornout s chladivým potěšením dalšímu zákazníkovi.

