Dobřenice – Lékaři neordinují a ani se tu nevaří pro zdejší mateřskou školu. Důvod je prostý: Zdravotní středisko v Dobřenicích na Královéhradecku prochází potřebnou rekonstrukcí, do které obecní úřad investuje kolem čtyř set tisíc korun.

Dobřenice. | Foto: Hradecký deník

„Pondělkem tu nastoupili dělníci. Doufám, že vše zvládnou během čtrnácti dnů. Ale do oprav se pustit prostě museli, měli jsme zde totiž velké potíže s vodovodním potrubím. Vše došlo tak daleko, že se voda zapínala při příchodu do práce a opět se vypínala při odchodu," povzdechl si starosta Dobřenic Vladimír Gabriel.

Jak dodal, situace kolem zdravotního střediska se stala černou můrou. Budova byla postavena teprve před čtrnácti lety, ale asi by to nikdo nepoznal. Praskající zdivo a nyní také vodovodní potrubí, to je obrázek, který se zdejším obyvatelům naskytne, když ke zdravotnímu středisku zamíří. A to již za sebou má výměnu topení.

„Firma, která budovu postavila, odvedla nekvalitní práci, tedy velice mírně řečeno," zlobí se Vladimír Gabriel.

Potrubí? Ne, spíš slabé třísky

Podle něho jim začalo být divné, že je ve středisku velká spotřeba vody. Napřed si mysleli, že se porouchal měřič spotřeby. Bohužel, voda unikala z plastových trubek, které letos v zimě začaly praskat jako slabé třísky ze dřeva.

Jenže budovu nemohli zavřít ze dne na den. V obci je kolem šesti stovek obyvatel a ve zdravotním středisku jsou nejen dvě ordinace lékařů – praktického a zubaře - ale zároveň také kuchyň s jídelnou pro zdejší mateřskou školu.

Bez lékařů a školky to nejde

„I když šlo o havarijní stav, snažili jsme se vydržet do prázdnin. Ze dvou prostých důvodů – nemohli by tu být lékaři a skončila by i mateřská školka. Bez vody se ani jeden z nich neobejde. Zubař a praktický lékař přece vodu nutně potřebují. A navíc si nedovedu představit, že by děti zůstaly celý den bez teplého jídla. To by nám rodiče i pacienti pěkně poděkovali," říká Vladimír Gabriel.

S rodiči se radnice dohodla, aby si zajistili hlídání a lékaři prozatím ordinují na jiných místech.

Jak starosta Dobřenic dodal, nyní potřebují všechny práce na opravách koordinovat tak, aby vodovodní řád byl opět v pořádku a mohli se sem vrátit jak lékaři, tak pacienti. A pochopitelně také kuchařky pro mateřskou školu.

„Snad nám to vyjde, není to zrovna dlouhý termín na opravy," věří Vladimír Gabriel.

„Vím, že pan doktor ordinuje nyní v Kratonohách, ale že by se něco dělo se zdravotním střediskem? Asi opravy, víc nevím. Ale je pravda, že jsem tam dlouho nebyla," řekla Deníku jedna z prodavaček v Dobřenicích.