„U nás to je již poněkolikáté a zdražovat se bude dál, protože nahoru jdou energie. Musíme si uvědomit, že ceny bude zvyšovat i pivovar. Teď jde ‚jenom‘ o daň, majiteli nic nezůstává, pivo ho stojí pořád stejně. Jídelní a nápojový lístek jsme tiskli na dva nebo tři roky, teď je to několikrát ročně,“ konstatuje Janeček.

„Lidi na to přestávají mít peníze. Štamgasti nebudou chodit denně, ale třeba jednou za tři dny. Na obědy chodí také méně lidí, zdražuje i nealko. Spěje to k tomu, že se klasické hospody změní v restaurace s drahým jídlem a pitím,“ přemítá hospodský v restauraci Morava v Malšovicích Petr Janeček. Dvanáctka tam zdražila o pět korun na 53 korun a Plzeň o šest korun na 62 korun. Nahoru šly i ceny jedenáctky a desítky. Podle zkušeného vrchního bude růst pokračovat.

„Bohužel jsem musel slevit. Budu chodit dvakrát méně často a místo čtyř piv si dám tři. Málokdo si uvědomuje, že šlo pouze o zdražení v rámci DPH, kterou nastavila vláda. Méně se hovoří o tom, že se letos ještě zvýší ceny energie, což bude mít dopady na výrobu. To vládě zazlívám,“ kritizuje politiky osmačtyřicetiletý Radim.

Další dlouhodobí hosté již na točené nechodí téměř vůbec. Většinou raději sáhnou po pivu ze supermarketu, které vyjde několikrát levněji.

„Budeme chodit jen výjimečně, raději si domů koupíme plechovky. Když je akce, bývá naše oblíbená dvanáctka za dvacet korun. To jsou tři piva doma oproti jednomu v hospodě,“ počítá Kateřina Bednářová z Moravského Předměstí.

Řada hradeckých hospod a restaurací se drží nad vodou jen díky tomu, že pivo zdražují méně, než činí zvyšující se náklady. Aby si udržel hosty, dotuje svůj podnik i provozovatel pivnice U Marťase na Benešově třídě Martin Báleš.

„Je to podpásovka od vlády. Hosté samozřejmě remcají, ale já se snažím mít pivo relativně levné. Kdybych zdražil skutečně o jedenáct procent, lokál budu mít prázdný. Část zvýšených nákladů jsem vzal na sebe a zaplatím to ze svého. Přitom na rozhazování prostě není. Plzeň u mě stojí po zdražení 54 korun, předtím byla za padesát. Lidi si zvyknou, ale tam, kde stojí 70 korun, už je to citelné. Je možné, že se na to časem vykašlu a skončím. Ale dokud to jde, budu se držet,“ říká Báleš.

Někteří hradečtí štamgasti zůstávají nad věcí, se zdražováním počítají a oblíbenou kratochvíli si nenechají ujít.

„Mně to vůbec nevadí. U nás zdražila dvanáctka jen o dvě koruny a myslím, že to nikoho nepohoršuje. Všichni to chápou a berou to jako nezbytnost. Není to ideální, ale prostě to tak je,“ smířlivě hodnotí situaci v Baru 32 nedaleko nákupního střediska Hvězda René Navrátil.

