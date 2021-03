Návrhem hradeckého dopravního podniku na zdražení jízdného od letošního června se tento týden zabývalo vedení města. Dopravní podnik navrhoval zvýšit základní jízdné ze 14 na 16 korun. Ve hře bylo i zdražení dalších tarifů – pro žáky, studenty nebo seniory. Podle primátora se ale nakonec vedení města shodlo na tom, že v těžké covidové době by zdražení jízdného nebylo dobrým krokem.

„Podle mého názoru bychom měli počkat na dobu, kdy se život aspoň z větší části vrátí do normálu a současná pandemie a platná vládní opatření již nebudou naši společnost omezovat vysokou nemocností, možnostmi výdělku a zaměstnanosti. Úpravě cen jízdného se ale město poté nejspíš stejně nevyhne,“ řekl Deníku primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Argumentuje přitom inflací, růstem mezd i dalších nákladů. K poslední změně ceny základního jízdného došlo v Hradci Králové v roce 2016. „Jen pro představu, v kraji od té doby vzrostla průměrná mzda o více než sedm tisíc korun,“ nastínil primátor.

Hrabálek zároveň dodal, že úpravu ceníku předložil dopravní podnik na základě požadavku rady města, která chtěla znát varianty, jak snížit nebo aspoň zastavit rostoucí výši městského příspěvku na MHD. Ten letos dosáhl výše 279 milionů korun. Nárůst způsobila i pandemie koronaviru. Jen loni přišel dopravní podnik na tržbách o 41 milionů korun. MHD využívá v současnosti až o 40 procent méně lidí než před pandemií. „V každém případě o novém ceníku nerozhoduje dopravní podnik, ale rada města. A to, předpokládám, po diskuzi se všemi zastupitelskými kluby,“ uzavřel Alexandr Hrabálek.

„Já jsem přišel s návrhem, že by se ceny v této době neměly zvyšovat. Kolegové mě požádali o to, abychom si nechali čas na prodiskutování do příštího kolegia,“ vysvětlil Deníku náměstek primátora Pavel Marek (ANO), který má na starosti městské organizace včetně dopravního podniku. Případné změny by podle něj byly platné od června letošního roku. Podle vyjádření primátora i jeho náměstka to ale vypadá, že v letošním roce vzhledem k okolnostem ke zdražení nakonec nedojde.

Ceny jsou podobné jako v Pardubicích



Aktuální ceník v hradecké MHD je platný od roku 2016. Při nákupu přes městskou kartu zaplatí lidé za jednotlivou nepřestupní jízdu 14 korun. V Pardubicích stojí taková jízda 13 korun. Za krátkou jízdu zaplatíte v Hradci šest korun, v Pardubicích korun sedm.



O něco výhodnější je v Hradci celoroční předplatné. Dospělý člověk zaplatí v Hradci 3700 korun, v Pardubicích 3990 korun. Pro porovnání třeba v Liberci je cena základní roční jízdenky 3650 korun. Lidé nad 70 let jezdí v Hradci za stokorunu ročně, v Pardubicích zcela zdarma.