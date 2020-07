Začátek středeční obligátní tiskové konference vedení Hradce Králové dlouho nenasvědčoval tomu, že by koaliční základy byly půtkami z posledních měsíců narušeny. Úsměvy střídalo plácání po ramenou a představování úspěšných projektů.

Idylka však vzala za své, když měl náměstek primátora Martin Hanousek (SZ/ZPH) zodpovědný za životní prostředí osvětlit, proč ani napotřetí nebyla radou města schválena vedoucí Odboru životního prostředí, kdy v polovině roku odešla do důchodu dlouholetá vedoucí Iva Šedivá.

Její nástupkyni na tuto apolitickou funkci po dlouhých jednáních vybrala z 11 uchazečů výběrová komise.

„Toto rozhodnutí rady beru jako velmi závažný bod. Ve své gesci ji vnímám jako klíčovou osobu a nechápu, že ji rada ani napotřetí neschválila. Nevím, jak v této situaci budeme postupovat dál. Nechci být náměstkem jen na ozdobu. I proto se brzy sejde naše nejužší vedení a budeme jednat, zda má ještě vůbec význam pokračovat v současné koalici,“ uvedl Martin Hanousek, který za nevýběrem kandidátky, kterou nechtěl jmenovat, viděl politické tlaky ze strany ANO.

„Vybraná kandidátka, která vysoce převyšovala ostatní kandidátky a navíc se na ni jednoznačně shodla odborná komise, by dle mého názoru měla mít odborné kvality a ne správnou stranickou legitimaci,“ dodal Hanousek s tím, že ani v minulosti si koaliční partneři nemluvili do klíčových postů svých kolegů.

„Pan náměstek Bláha má na investicích Miroslava Roubala. A mě nepřísluší to komentovat. On s ním spolupracuje. Není tak možné tlačit politicky nejvhodnějšího kandidáta.“

Případné politické tlaky ze strany ANO však odmítly obě jeho zástupkyně ve vedení města. Monika Štayrová, která byla jednou ze čtyř z deseti radních, kteří pro vybranou kandidátku zvedli ruce, doufá že se situace uklidní. Naopak její kolegyně Věra Pourová svůj negativní postoj ke kandidátce osvětlila malou informovaností a absencí uchazeččiny praxe.

„Rozhodně to nevnímám jako politický nátlak a ovlivňování. Na předsedu našeho klubu se obrátili dva neúspěšní kandidáti a řekli mu své pocity. Nemohu tak říci, že to bylo ovlivňování. Chápu, že hlavní slovo by měl mít příslušný náměstek, ale za sebe musím říct, že komisí vybraná osoba by měla být odborně zdatná a mít nějakou praxi. A tady nevidím ani jedno. Pokud budu v nejbližších dnech přesvědčena o opaku, tak ráda kandidátku podpořím.“

Nastalou situaci, kdy Zelení pohrozili odchodem z koalice, ještě na tiskové konferenci uklidňoval primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Bouře nastávají a utichají. A je naší prioritou, abychom se domluvili. Naše koalice, i přes různé turbulence funguje a začíná se jí dařit. A určitě by byla škoda, a to i pro Hradec, aby skončila. Vím, že pan náměstek Hanousek není teď v komfortní situaci, ale jsme připraveni jednat a doufám, že se v brzkých dnech tento spor urovná.“

Sám Hanousek však nechtěl predikovat další vývoj. A to jak v koalici, tak i na postu vedoucího životního odboru.

„Kandidátka měla nastoupit k prvnímu srpnu. Po té, co ji řeknu, že sice vyhrála výběrové řízení, ale rada ji nevybrala, neumím předjímat, zda se jí bude chtít, i kdyby nakonec radou prošla, v takovém prostředí pracovat,“ uvedl Martin Hanousek, který by nerad vypisoval nové výběrové řízení. „TO by byl odbor opět dlouhé týdny bez vedení. Navíc nevím, jaké požadavky bych měl do něj vypsat. Třeba to, že je výhodou členství ve straně xy?“