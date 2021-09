„Konstrukce tohoto železného mostu přes Orlici, kterého Hradečáci znají také jako „Železňák“ nebo „Klapák“ je již zastaralá. Most byl vyrobený v roce 1944 a postaven o pár let později. Proto je třeba provést jeho generální opravu, která bude spočívat v nové antikorozní úpravě a sanaci opěr. Na jednání rady města jsme pro technické služby, které dodavatelsky zajistí tyto údržbové práce, schválili finance ve výši 13 milionů korun. Za kolik ale bude oprava tohoto historického mostu provedena, určí až výsledek výběrového řízení,“ říká náměstek primátora pro správu městských organizací Pavel Marek (ANO). Finanční prostředky na opravu mostu musí ještě začátkem října schválit také městští zastupitelé.

Technické služby plánují, že by práce na mostě mohly být zahájeny během jarních měsíců v příštím roce, během nich bude muset být most pro pěší a cyklisty kompletně uzavřen. „Součástí opravy mostu bude také úplné uzavření veřejně přístupné účelové komunikace v oblasti mostu. Samotné práce budou spočítat ve vyčištění mostovky a úložných prahů podpor od nánosů, také montáži, opravě a demontáží zábradlí, otryskání povrchu nosné konstrukce a ložisek, dovaření chybějících nebo zkorodovaných prvků nosné konstrukce a podobně,“ informuje ředitel TSHK Tomáš Pospíšil. Most Bailey Bridge přes Orlici spojuje hradecké části Malšovice a Slezské Předměstí. Jeho délka je 36 metrů. Lidově se nazývá „Klapák“ nebo také „Železňák“ kvůli hluku, který vydával, když přes něj ještě v minulosti jezdily automobily. V dnešní době je most z poloviny minulého století určený pouze pro pěší a cyklisty.

TSHK se starají o údržbu většiny mostů v Hradci Králové. Například loni zajistily opravu mostů přes vodní tok Melounka a Malý Labský náhon. V letošním roce zase plánují opravu lávky u mateřské školy Podzámčí na Moravském Předměstí. V následujících letech se pak připravují opravy dalších, jako například Moravského nebo Pražského mostu nebo mostu u koupaliště Flošna.