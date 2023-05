Pára, saze a nepohodlné dřevěné lavice. Nostalgickou jízdu vlakem si lidé užili díky železničnímu muzeu Výtopna Jaroměř. Zájemci se mohli svézt parním vlakem v pátek na Muzejní noc, která se konala právě ve Výtopně. Vlak vyrazil z Turnova a jel přes Jičín a Hradec Králové až do Jaroměře. Parní stroj ale na trati funěl i o víkendu.

Jednou ze zastávek parního vlaku byly i Smiřice, kde dobrovolní hasiči lokomotivě museli doplnit vodu. | Video: Deník/Michaela Horynová

V sobotu jel historický vlak na trase z Jaroměře do Hradce Králové a pak z Hradce do České Skalice. Jednou ze zastávek byly i Smiřice, kde dobrovolní hasiči lokomotivě museli doplnit vodu. V neděli z Jaroměře vyrazil do Hradce Králové, odtud přes Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem do Bílé Třemešné a zpět do Hradce Králové. Z Hradce Králové se potom parní vlak vracel přes Ostroměř a Jičín.

Výtopna Jaroměř je nezisková organizace, která existuje díky partě nadšenců. Snaží se o záchranu, obnova a provoz historických železničních vozidel a budování železničního muzea ve výtopně Jaroměř.