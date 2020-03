„Zatím máme dostatek zaměstnanců. Starosti sice máme, ale složité operace řešíme přes zemědělské služby,“ konstatuje ředitel bělohradského podniku ZEPO Roman Fiala. Jinak už zde zahájili jarní práce na polích. Na Bělohradsku je hodně mokro, od pondělí tak přihnojují a připravují pozemky.

Bojí se karantény jako v Litovli

„Zatím se nám to vyhejbá, roušky nás otravují, protože se v nich špatně dělá a pak nejsou. Dělat musíme, zvířata nelze vypnout,“ poučuje nás Petr Martinec ze Zemědělského družstva Velké Svatoňovice na Trutnovsku, kde už smykují a přihnojují pole. Farmáři se snaží poučit a sledují, jak si počínají jejich kolegové v uzavřené Litovli. Je zde tolerováno, že lidé mohu jezdit do oblasti z okolních obcí krmit a dojit. „Nedej Bože, kdyby k takové situaci došlo u nás. Doufám, že úředníci to pochopí a budou tolerovat,“ vyslovuje ředitel podniku své obavy z budoucnosti.

Ochranné pomůcky zoufale chybí

Ředitelka Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje Hana Pisarčíková shrnuje, že většina podniků bojuje s personálním podstavem a nedostatkem ochranných pomůcek.

„Snažíme se sbírat informace přímo z podniků. Osm set firem a soukromě hospodařících vyplnilo dotazník a předneslo své požadavky, které předložíme v Praze,“ zdůrazňuje. Zoufale chybí ochranné prostředky, nejen roušky, ale i dezinfekce, jednorázové rukavice, což je obrovský problém hlavně v potravinářských provozech, kde se bez ochranných prostředků neobejdou.

Vázne odbyt

Dalším velkým problémem je odbyt zboží od drobných výrobců bez vlastní prodejny, kteří jsou závislí na farmářských trzích, na dodávkách do restaurací, školních jídelen. „Mají velmi ztížený odbyt, hrozí zkažení rychloobrátkového zboží. Tady jsou obavy, že situaci nezvládnou a podnikání budou nuceni ukončit,“ rozebírá ředitelka tíživou situaci a dodává: „Snažíme se tyto výrobce propojit se zákazníky, aby si dojeli přímo k farmářům pro mléko, mléčné výrobky, maso a masné výrobky,“ doporučuje veřejnosti Hana Pisarčíková.

Nakonec upozorňuje na další průšvih. Zemědělské podniky, které nabírají zaměstnance z Ukrajiny na sezónní práce, momentálně nemají možnost je získat. Ukrajinští pracovníci sem do ČR nesmí ani za cenu karantény. Bez nich se ale mnoho podniků neobejde.