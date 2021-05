Ačkoliv svůj první maraton běžel Jiří Soukup až v 48 letech, nakonec jich zvládl uběhnout čtyřiadvacet. Ten poslední v úctyhodném věku 87 let. Dodnes je tak nejstarším Čechem, kterému se královskou běžeckou disciplínu podařilo dokončit.

Jiří Soukup nepřestal s běháním ani v 87 letech. Dál se účastnil mnohých závodů na kratších vytrvalostních tratích. V 89 letech zaběhl oblíbený hradecký půlmaraton a ještě nedávno zvládl v 92 letech absolvovat známý desetikilometrový závod Praha-Běchovice. Sportovní úspěchy sbíral Soukup v seniorském věku i na mezinárodní scéně. Stal se například seniorským mistrem světa v běhu do vrchu či evropským šampiónem v trojskoku a skoku dalekém. Věnoval se ale i dalším sportovním odvětvím. Miloval skok do výšky, otužování, dálkové plavání či cyklistiku, v dřívějších letech také lyžování nebo moderní pětiboj. Ve výčtu jeho sportovních úspěchů nechybí vítězství na Jizerské padesátce nebo účast v československé reprezntaci pětibojařů.

Jiří Soukup se narodil v Praze, kde vystudoval vysokou zemědělskou školu a stal se specialistou na chov koní. Většinu života však prožil v Hradci Králové, kam se odstěhoval po svatbě. Na východě Čech se stal sportovní ikonou a vzorem několika generací běžců. "Byl to člověk nesmírně vzdělaný, velký znalec umění a také neuvěřitelně vitální sportovec. Byli jsme v kontaktu i po ta dlouhá léta, co jsem nebyl v Hradci. Měl jsem ho moc rád, byla to čistá duše. A vždycky jsem se před ním trochu styděl za svoji lenost a nechuť ke studené vodě. Bude mi moc chybět…," napsal dnes někdejší hradecký primátor a současný velvyslanec v Kuvajtu Martin Dvořák. Správně připomněl, že Jiří Soukup byl známou osobností Hradce Králové nejen pro mimořádné sportovní výkony. Byl také velkým znalcem umění a sběratelem exlibris.