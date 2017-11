Zemřel Wabi Daněk. Osada vycházejícího slunce drží smutek

Hradec Králové, Jaroměř - Když ve čtvrtek odešel do folkového nebe populární písničkář Stanislav Wabi Daněk (70), zastihla tato smutná zpráva jeho dlouholetého kamaráda a spoluhráče Miloše Dvořáčka v učebně jaroměřské Základní umělecké školy.

Wabi DaněkFoto: ČTK

„Nahrnuly se mi slzy do očí. Odešel jeden z mých nejlepších kamarádů, který byl téměř jako člen rodiny,“ netajil smutek kytarový virtuóz, který rodilého Zlíňáka „přeonačil“ takřka na Hradečáka.

Dlouhé manželství

„Poprvé jsme se setkali v roce 1981 na oslavě padesáti let Osady vycházejícího slunce. Já v tu dobu hrál s Kantory a Wabi přijel se Spiritual kvintetem,“ zavzpomínal Miloš Dvořáček na první setkání, které skončilo až s vycházejícím sluncem.

„Seděli jsme u ohýnku, brnkali si na kytary, popíjeli pivo. A nějak jsme si přirostli k srdci. Vlastně Wabi okouzlil i další osadníky, kteří ho vzali mezi sebe,“ dodal Miloš Dvořáček s tím, že Wabi Daněk do osady posléze jezdil tak často, že jí místní usedlíci začali říkat Wabiho osada. „Nevýhodou však bylo, že se Wabi vždy ubytoval u mě na chalupě,“ dodal kytarista, ze kterého se tak stal písničkářův realitní agent. „Řekl jsem mu: „Wabi, ty vole, to by chtělo nějakou boudu.“ Tak jsem mu ji začal shánět. Než jsem ji však našel, měl Wabi dva syny,“ řekl s úsměvem Miloš Dvořáček, který posléze začal učit jak Wabi Daňka, tak i jeho kluky chytat ryby.

„On byl vždycky naštvaný, že chytnu víc kaprů, než on. Já mu říkal, že musí chytat na rohlíček, nebo na hrášek. Pak už to šlo,“ dodal Miloš Dvořáček s tím, že právě v Osadě vycházejícího slunce napsal Wabi Daněk svoji píseň Velká rybí škola.

Ovšem vztah Miloše Dvořáčka s Wabi Daňkem neskončil pouze u brnkání na kytaru při čekání na ryby. Nakonec se z něj vyklubalo takřka manželství. „Hrát jsme spolu začali někdy v roce 1995, tedy před 22 lety. Když jsem se o tom nedávno s Wabim bavil, řekl mi, že takto dlouhou dobu mnohdy nevydrží ani kdejaké manželství,“ dodal známý kytarista, který svého kamaráda vyprovodil na cestu do nebe spolu se sborem jaroměřských kytaristů.

Koncert na rozloučenou

„Ta nešťastná zpráva mě zastihla zrovna, když jsme zkoušeli se sborem. Mimochodem, právě můj sbor Wabi miloval a vždycky říkal, že ho mrzí, že mě od dětí krade na koncerty,“ uvedl Miloš Dvořáček s tím, že i děti chtěly Wabimu na poslední cestu zahrát. „A musím říct, že hrály jak z partesu. Až mi vyhrkly opět slzy do očí,“ dodal muž, který by se ještě rád se svým kamarádem rozloučil u táborového ohně.

Velká rybí škola

(Psáno v Osadě vycházejícího slunce)



Jaro už to rozjelo a na řece je veselo, na vodě dělají se kola, v tůni proti dubině šupina na šupině,

začíná velká rybí škola,

už vidím pana učitele: kapřisko jako malé tele,

pomalu k lesu pluje, dneska se nesupluje,

dneska to odučíme celé.



Povídá: vyzkoušíme třetí C – karasy a plotice, a pak se vrhnem na sekavce, že nejsem lhostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce, taková vydra nebo štika udělá z ryby nebožtíka, být kapr, to je věda, kdo si teď bacha nedá, ten ať si potom nenaříká.



Tahle škola ve vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují, jenom jelci, jeseni vzdělání si necení, ocasem líně pošťuchují, učitel začíná se mračit: tak už by snad mohlo stačit, už žádné dohady a seřaďte se do řady,

poplujem pod rybáře svačit.



Ještě pár zatáček, a tam už sedí Dvořáček, přinesl čtyři kila hrachu, mládeži, bacha tu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu, a kdo má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru, jako šle napnutý čumí jenom na pruty, mějte se před ním na pozoru.