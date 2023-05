Neobvyklý nález nahlásila hradeckým strážníkům žena, která našla ve svém bytě hada.

Nalezený had. | Foto: Městská policie HK

„Oznamovatelka na lince 156 uvedla, že nalezla v bytě korálovku a neví kam s ní. Strážníci si hada převzali a kontaktovali pracovníky Zoopark Stěžery, kteří se o hada rádi postarají,“ informovala na svém facebooku Městská policie Hradec Králové.

Podle fotografie by mohlo jít o korálovku královskou. Ta patří mezi chované hady vhodné i pro začátečníky. Vládne dlouhověkostí, nejstarší dosud známý jedinec se dožil 44 let.

Není to určitě poprvé, co hradečtí strážníci vyjížděli kvůli nálezu hada. Zpravidla jde o nijak nebezpečné druhy, ale například před dvěma lety se na jedné ze zahrad v Chlumci nad Cidlinou plazil exotický had, kterého místní odchytli do krabice. Jak se později ukázalo, šlo o krajtu královskou.

Na zahradě máme hada, volali lidé z Chlumce. Byla to krajta královská

Ve volné přírodě korálovka královská obývá horské oblasti do 2800 m.n.m. od jihozápadu USA až po severní Mexiko. Své útočiště nevyhledává jen ve skalnatých úbočinách, v hromadách kamení, v křovinách, v jehličnatých a piniových lesích, ale taktéž poblíž vody. Živí se různými drobnými hlodavci, ještěrkami, jejich vejci, ale i ptáky. Korálovky jsou známé i tím, že nepohrdnou jedincem vlastního druhu. /Zdroj labet.cz/