Zerzán: Příroda nám nalajnovala teritorium těžby dřeva

Hradec Králové /Dozvuky vichřice - Co se nevešlo do novin/ - "Místo hajného, který běhá se sprejem, nám místo těžby vyznačila příroda," řekl po řádění nedělní vichřice ředitel hradeckých Městských lesů Milan Zerzán s dodatkem, že větrný poryv poničil stromy v objemu zhruba čtyři tisíce kubíků dřeva, což je asi jedna čtvrtina roční těžby.

"V penězích se dá říct, že vichr pokácel dřevo v hodnotě zhruba šesti milionů korun," informoval Milan Zerzán. Podle něj se však nejedná o škodu v pravém slova smyslu. „Jen musíme změnit plán těžby. Vyvrácené a polámané stromy postupně odstraňujeme, prioritně na hlavních cestách, které by měly být průjezdné během dvou třech dnů, zbytek lesních cest do týdne. Do té doby lidem doporučujeme, aby do lesů pokud možno nechodili nebo byli velmi obezřetní,“ řekl ředitel s dodatkem, že vichřice si "vybrala" na svoje řádění příhodný termín. "Kdybych byl já vichřice, vyberu si tento termín, kdy není teplo a nejsou tak škůdci. Je to zdravé dřevo, které máme možnost přes zimu zpracovat," dodal s úsměvem Milan Zerzán, kterému se již nyní hlásí zájemci o větrem "vytěžené" dřevo.

Napilno měly i technické služby. Na odhad škod je brzy

Nedělní větrná smršť zaměstnala kromě hasičů, policistů a záchranářů i hradecké technické služby. Při pondělním ránu bylo ještě brzy odhadovat přesněji škody, které rozmar počasí napáchal. "Ještě nejsme tak daleko, abychom měli všechno zmonitorované. Nejvíce škod však způsobily padající stromy," uvedl na začátku pracovního týdne za hradecké technické služby Daniel Jeřábek s tím, že vyvrácené stromy v některých případech poškodily i veřejné osvětlení. Kontrolou také po nedělním řádění vichřice prošla z preventivních důvodů světelná signalizace na silnicích. "V neděli jsme měli v provozu jednu četu, která odstraňovala hned při události následky. V práci byl též po celou neděli i dispečer," dodal Jeřábek.

"Polámané stromy technické služby zaznamenaly také na městských hřbitovech, především na lesním v Malšovicích, kde spadlo zhruba deset stromů, nebo na vojenském na Pouchově, kde se kmen padajícího stromu opřel o zeď, " uvedl k nedělní spoušti mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář. Přestože zákaz vstupu na hřbitovy - i vzhledem k blížícím se dušičkám - nepadl, návštěvníci by měli být v nejbližších dnech obezřetní.

Jeden ze stromů dokonce dopadl i na střechu kuklenské základní školy. Větší škodu naštěstí nenapáchal.

Poničená auta? Škody si musí vyřešit majitelé

Nedělní větrná smršť vyvracela vzrostlé stromy a ty v několika případech poničily i volně stojící auta v krajském městě. Jelikož meteorologové dostatečně dopředu varovali před nedělní větrnou kalamitou, škody způsobené na zaparkováných autech pod korunami stromů budou muset jejich majitelé řešit z vlastní pojistky. Pády stromů způsobené nedělním vichrem se totiž ve valné většině budou brát jako takzvaný zásah vyšší moci. Meteorologové na sklonku pracovního týdne také vydali varování před blížící se kalamitou. A jejich předpověď se beze zbytku vyplnila. V mnoha případech vítr dosahoval hranice silné vichřice. Podle neoficiálních zpráv byla například na Novém Hradci naměřena rychlost větru 24,4 metrů za vteřinu. A právě tato hodnota je hranice označující silnou vichřici. Ve Svobodných Dvorech vítr dosáhl v neděli kolem oběda rychlosti až 24,8 metrů za sekundu. A právě toto jsou klíčové informace i pro nešťastné majitele, jejichž auta zůstala po pádech stromů poničená.

Odpovědnost bude tak z podstatné části na majitelích poškozených aut. Kromě takzvaného zásahu vyšší moci za to může i fakt, že zeleň a dřeviny v Hradci Králové procházejí dlouhodobou a pravidelnou kontrolou.

"Prevence a kontroly probíhají prakticky kontinuálně. Zavádí se pravidelný kontrolní systém a sytém rizikovosti stromů," uvedl za hradecké technické služby Daniel Jeřábek s tím, že pravidelné kontroly navazují na kompletní inventarizaci stromů, ke které došlo během posledních třech let." Na základě toho my preventivně děláme různá opatření. Například prořezávky na nábřežích, preventivní opatření vždy na jaře v Jiráskových sadech či například v Žižkových sadech před tradičním divadelním festivalem," dodal Jeřábek.