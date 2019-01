Hradec Králové - Deset tisíc korun. Takovou pokutu kvůli hřišti Slavie platí denně Metrostav městu. Zato fotbalový klub FC Hradec zmodernizoval zázemí - za tribunou nyní leží nová umělá plocha.

Hradecká radnice řeší trávníkový paradox. Zatímco na jedné straně se chlubí, že tréningové hřiště fotbalových „votroků" pokrývá jeden z nejmodernějších umělých trávníků v Evropě, tak na nedaleké Slavii hasí nedostatky na zfušovaném umělém trávníku.

Ten se ani ne dva roky po položení drolil hráčům pod nohama. Hlavním důvodem rozkladu umělého povrchu byly nedodržené postupy dodavatelské firmy Metrostav při pokládání podloží. „Metrostav chce celé dílo přestavět a získat certifikaci od fotbalové asociace. Podle vyjádření FAČRu je teď však vysoce nepravděpodobné, že certifikaci v této situaci dostanou," uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s tím, že Metrostav tak bude muset celou plochu v rámci reklamačního řízení předělat.

„Musí to však udělat v souladu s požadavky fotbalové federace. Pokud nebude hřiště certifikováno, tak v žádném případě toto dílo nepřevezmeme," uvedl náměstek s dodatkem, že Metrostav také bude muset do té doby platit pokutu z prodlení za zpoždění reklamace 10 tisíc denně.

Pod „lízátky" se pyšní novým trávníkem

Hradec Králové - Stará umělá tráva za východní tribunou na malšovickém fotbalovém stadionu v Hradci Králové je minulostí.

Stavební práce na novém hřišti s umělou trávou, které „spolkly" deset milionů, jsou u konce a hradečtí fotbalisté se mohou pyšnit zbrusu novým umělým hřištěm poslední generace.

„Musím říct, že to, co se tady povedlo, je perfektní a moc se mi to líbí. Všude o tom vyprávím a jsme všichni rádi," neskrýval nadšení na webový stránkách klubu trenér Milan Frimmel.

„Nebudeme muset nikam dojíždět nebo docházet, vše máme přímo u nosu. A nejenom my, ale všechny mládežnické týmy. Za mě veliké plus a poděkování," dodal trenér.

Pomohly stát i radnice

Nákladná rekonstrukce plochy, na které bylo původně škvárové hřiště a posléze i jedna z prvních generací umělého trávníků, přišla Votroky na deset milionů korun.

Podstatnou část z celkových výdajů pokryla však dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se podařilo hradeckému fotbalovém klubu získat.

Výraznou finanční injekcí byly ovšem i dva miliony od samotného Hradce Králové.

Nový umělý trávník se „nerodil" lehce. O dotace usiloval klub již delší dobu. „Fotbal 88, což je zaspaný spolek, který úzce spolupracuje s FC Hradec Králové, žádal o dotaci na rekonstrukci celkem třikrát, vždy po uplynutí jednoho roku. Až teprve ta letošní žádost byla úspěšná, a práce se tak mohly počátkem měsíce října rozjet naplno, za což jsem strašně rád," uvedl na webových stránkách klubu ředitel Richard Jukl.

Moderní trávník

V posledních letech sloužilo hřiště s původním umělým trávníkem, především kvůli svému zuboženému stavu, spíše jako parkoviště.

V těchto dnech však fotbalové srdce hráčů a trenérů zaplesalo. Míč tak mohou prohánět na novém umělém trávníku, který patří mezi nejmodernější „umělé pažity" v České republice.

Práce na nové podobě se soustředily i na ostatní záležitosti. Moderní trávník lemují nové střídačky a sítě.

Původní termín počítal s ukončením prací až na konec tohoto měsíce. Vše se podařilo stavebním firmám rychleji a tak nová moderní plocha může fotbalistům sloužit již od poloviny listopadu. V nejbližší době na ni vyběhnou reprezentační výběry do šestnácti let.

Nový fotbalový stadion? Projekt úspěšně pokračuje do další etapy

Dobrou zprávou pro všechny hradecké fotbalové fanoušky je, že plánovaná změna malšovického stadionu dostává další jasnější obrysy a projekt se posouvá dál.



Významným mezníkem v přípravě projektu nového fotbalového stadionu v Malšovicích byl 10. listopad. Včera totiž Hradec Králové podal žádost o územní rozhodnutí, čímž se přípravy posouvají do další etapy. V roce 2015 rozhodli hradečtí zastupitelé, že výstavbu nového fotbalového stadionu s kapacitou pro přibližně 9 500 sedících diváků bude město financovat samo.



Nejvýraznější stavbou nového stadionu má být západní tribuna, kde bude umístěno sportovně-technické zázemí, tedy zázemí domácích a hostujících hráčů, prostory pro média a VIP, prosklené komfortní lóže se zázemím, kanceláře fotbalového klubu, fanshop, stanoviště komentátora a další funkce. Zachováno bude i typické osvětlení hrací plochy, i když v modernizované podobě.



O konkrétním způsobu financování má být rozhodnuto v první polovině příštího roku. Jedním z nejdůležitějších kritérií zůstává dodržení maximálních investičních nákladů ve výši 400 milionů korun. Letošní úpravy východní tribuny všesportovního stadionu si vyžádaly částku 12 milionů korun.



Fotbalový klub a radnice počítají se začátkem stavebních prací a samotnou výstavbou nového stadionu na konec roku 2017.