Blondýnka z Hradce Králové závodí po celém světě už deset let. Jako dítě začínala s atletikou, gymnastikou a plaváním. „Vodním sportům jsem se začala věnovat ve 14 letech a přivedli mě k tomu rodiče. Táta dělal kiteboarding, nějakou dobu jsem ho přemlouvala, aby mě to naučil. Bál se o mě, protože tehdy to byl relativně mladý sport a nebyl bezpečný,“ vysvětluje devětadvacetiletá žena, která „kajtuje“ už 15 let. Kiteboard se dá přirovnat k windsurfingu, jen prkno je menší a místo plachty žene jezdce po vlnách drak na 22 metrů dlouhých šňůrách.

Zhruba od 19 let ji sport díky sponzorům, odměnám pro vítěze a sociálním sítím živí.

Zhruba deset měsíců v roce tráví Paula Novotná cestováním po světě. Její základnou je letovisko v Karibiku Cabarete v Dominikánské republice. Věnuje se freestyle a nad vlnami předvádí salta, rotace a další různé triky.

Před dvěma lety se začala souběžně věnovat i novému rychle rostoucímu sportu wingfoilgu. „Držím křídlo ve vzduchu a létám nad vodou, protože mám pod sebou foil, který mě nadnáší,“ popisuje mladý sport. Jednoduše řečeno jezdí na malé prknu, které je pod vodou opatřené karbonovými ploutvemi, které ji zvednou do nad hladinu.

„Při kiteboardingu létám až dvacet metrů na hladinou, při wingfoilinugu je to do tří metrů. Na wingu se při freestyle dělají otočky, salta, je to taková akrobacie ve vzduchu,“ přibližuje rychle rostoucí sport. „Pořád dělám obojí, teď závodím na wingu, protože vyhrávám, baví mě to a jsem v tom dobrá. Oba sporty mají své kouzlo,“ dodává Novotný, která si už letos zajistila celkové prvenství ve světové sérii.

Zdroj: GWA Wingfoil World Tour

Pokud je u moře, tráví na vlnách přes čtyři hodiny denně. Podstatnou částí tréninku je pak posilování. „Musí se dbát na fyzickou přípravu, tělo musí být připravené a silné, aby se předešlo zraněním,“ říká sympatická žena a dobře ví, o čem mluví: „Mám za sebou pár zranění, ale to je už dávno. Měla jsem přetržené vazy v obou kolenou nebo zlomená obě zápěstí.“

Po závodech létá od března do listopadu a doprovází ji její chilský přítel. Ten jezdí na kiteboardu pro zábavu. Moře, slunce a vítr se odráží i do vztahů mezi závodníky. „Na pláži si pomáháme, užíváme si. Na závodech není tak konkurenční prostředí, doufám, že se to v budoucnu nezmění. Pro toho, kdo dělá tyto sporty, tak se stanou jeho životním stylem, je to návykové a chcete jezdit pořád,“ říká se šťastným úsměvem opálená žena. Teď by se ráda kvalifikovala na Světové plážové hry v příštím roce na Bali. A profesionálkou chce zůstat, dokud to zdraví dovolí: „Stále mám chuť a sílu být profesionální sportovec. Pořád mi to jde a chci se tím živit, dokud to půjde. Stále mě to baví a žiji si svůj sen.“

Z cest se ale ráda vrací do rodného Hradce Králové. „Doma jsem minimálně jednou za dva měsíce, těším se na rodinu, babičku, s kamarády zajdu do restaurace,“ přiznává Paula Novotná. Na stupních vítězů nikdy nezapomene rozbalit českou vlajku: „Jsem hrdá, že můžu reprezentovat svou zemi,“ dodává novopečená nejlepší wingfoilistka světa.