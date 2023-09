„Je to peklo, lidi se nestydí krást ve velkém,“ říká pěstitel cibule z Hradecka

Zloděj začal ve staré fabii za hvízdání gum ujíždět. „Asi by mě přejel. Nevím, jestli měl strach, ale musel jsem uskočit, bylo to tak tak,“ líčí hlídač drama kvůli cibuli.

Noční honičku potvrdila Hradeckému deníku i policie. Kvůli tomu, že muž na hlídače najel autem, se kriminalisté nakonec případem zabývají jako trestným činem násilné krádeže.

„Ujíždějící vozidlo s cibulí se nám podařilo zastavit na silnici I/33 v Plotištích nad Labem. Případ jsme nejprve kvalifikovali jako přestupek proti majetku, ale na základě dodaných kamerových záznamů jsme ho překvalifikovali na trestný čin,“ vysvětlila mluvčí policie na Hradecku Iva Kormošová. Muži tak hrozí až dvouletý trest vězení.

Ukradenou cibuli musel potupně vrátit

„Pán tvrdil, že to má pro vlastní potřebu, ale vozík byl vrchovatý cibulí, a dokonce ji měl zajištěnou sítí,“ krčí rameny Evžen Skral, který čelí nájezdům zlodějů na polích už víc než dva týdny. Muž musel nakonec cibuli odvézt zpátky a rukama ji potupně vyházet zpět na pole.

V pondělí pak zemědělci za asistence policie zadržený lup zvážili. „Bylo jí 550 kilo za 7500 korun. Vzhledem k tomu, že nově je trestný čin až od 10 tisíc korun, tak z toho asi bude jen přestupkové řízení,“ mračí se ředitel společnosti VH Agroprodukt Radim Pátek. Cibuli firma prodává řetězcům za 12 korun za kilo.

Zdroj: Jiří Fremuth

Cibuli už dva týdny sklízí firma na 140 hektarech na Hradecku. „Nejvíc nefér je to, že rozhodně není možné obsáhnout celou plochu a zamezit všem krádežím. Za noc se tam opravdu vystřídá i přes 100 lidí a každý odnese třeba 10, 20 nebo 30 kilo, tak jsou to opravdu tuny ukradené zeleniny každý den. Ty škody jsou astronomické,“ rozčiluje se Radim Pátek. S paběrkováním na sklizených polích přitom firma problém nemá. Jenže cibule musí po vyorání zhruba dva dny schnout na poli a to je doba, kdy zelináři čelí doslova nájezdům zlodějů.

Kradou jak za komunistů

Jako první začal o krádežích cibule psát Hradecký deník a další média se článkem inspirovala. „Mediální zájem snad odradí ty, kteří jezdili s auty a vozíky přímo na pole, ale rozhodně to neodradí ty drobné zloděje,“ myslí si Radim Pátek.

Podle něj v některých lidech přetrvává myšlení z dob, kdy bylo všechno všech, a přitom vlastně nikoho. „Když jsem odchytil pár lidí, tak mě při vykazování začali napadat. Říkají, proč jim to beru, že nám neubude. Uvažují úplně zvráceně, je to na hlavu. Každé kilo, které se nám ztratí, ničí ekonomiku naší firmy. To si ti lidé snad vůbec neuvědomují,“ dodává ředitel firma z hradeckých Piletic.

Pole budou hlídat dál až do konce sklizně. Jenže z polí mizí nejen cibule, ale i mrkev, celer a další kořenová zelenina. Letos krádeží přibylo se zdražením v obchodech několikanásobně.