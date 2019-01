Hradec Králové - Za červenec zmizelo z ulic města 75 jízdních kol, bezpečnostní stojany se moc nepoužívají.

Zloději kol si dovolenou neberou | Foto: Deník/Jan Jelínek

Jízdní kola se v krajské metropoli i o prázdninách kradou jako na běžícím pásu a schéma bývá stále stejné. Cyklista uzamkne své kolo ve stojanu a jde na nákup, vykoupat se, nebo třeba na vlak. Když se vrátí, jeho dopravní prostředek je „v tahu“.



Jen za červenec zmizelo v Hradci celkem 75 kol a jejich majitelům vznikla škoda převyšující tři sta tisíc korun.



Své o tom ví například muž, který přišel o svůj bicykl, zatímco si odskočil na nákup do obchodního domu v centru města. „Po druhé hodině odpolední vyhledal pomoc policistů a vypověděl, že na svém jízdním kole přijel před prodejnu potravin. Bicykl odstavil do stojanu, řádně zabezpečil a odešel do obchodu. Po několika minutách se muž opět pro kolo vrátil, ale už ho nenašel,“ uvedla mluvčí policie Marta Trávníčková.



Obratnému lapkovi stačila jen krátká chvíle k tomu, aby překonal zámek a kolo si odvedl. Způsobil tak jeho majiteli škodu dvanáct tisíc korun. Pokud by pachatele policisté dopadli, hrozily by mu až dva roky za mřížemi. Takové riziko ale zloději evidentně ochotně podstupují.



„Od začátku roku do 3. srpna zaznamenali hradečtí policisté 471 krádeží jízdních kol. Jako trestný čin jich bylo posouzeno 126, v těchto případech vzniklá škoda převyšovala pět tisíc korun. Dalších 345 odcizení policie eviduje jako přestupky,“ řekla mluvčí Trávníčková.



Pomoct řešit kritickou situaci cyklistů v Hradci Králové mají bezpečnostní stojany, které magistrát města začal instalovat na frekventovaná místa v roce 2009. „Nyní jsou u budovy magistrátu města, ve dvoře Gymnázia J. K. Tyla, u úřadu práce, fakultní nemocnice, lékařské fakulty, krajského soudu, před městskými lázněmi a aquaparkem,“ vyjmenovala tisková mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.



Právě koupaliště, obchodní domy a restaurace patří podle policistů v letním období k „nejoblíbenějším“ místům zlodějů bicyklů.



Bezpečnostní stojany mohou „kolařům“ v boji proti nim pomoct. Ovšem pouze pokud je správně používají. Obyčejný zámek ani tady, stejně jako v běžných typech stojanů, nic nezmůže. „Nutné je mít zámkovou vložku, který tento systém pro svou bezpečnost požaduje. Málokdo ji v současné době má a lidé přivazují svá kola běžným zámkem i k těmto bezpečnostním stojanům,“ vysvětlila mluvčí Vlčková. A dodala, že hradecký magistrát proto chystá osvětu v připravované speciální cyklistické sekci na webových stránkách.



Pokud už ke ztrátě kola dojde, může v hledání po ztraceném dopravním prostředku napomoci jeho registrace u hradecké městské policie.

Lenka Kašparová