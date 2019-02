Pardubice - Od pondělí 1. prosince dochází k několika změnám v pardubické městské hromadné dopravě.

Asi tou nejvýraznější je ta, která se týká linky číslo 6. Ta nově nebude zastavovat na stanici Jilemnického. „Linka bude vedena ze zastávky Dukla, náměstí ulicí Gorkého, Jana Palacha na Zborovské náměstí a odtud pak už pojede po své původní trase,“ konstatoval ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

„Na své nové trase bude zastavovat na stanicích Dukla, u náměstí, Dukla, KD a Gorkého/Gorkého, škola,“ upřesnil Tomáš Pelikán.

„K tomuto kroku jsme sáhli po diskuzích s obyvateli ulice Staňkova, kterou linka číslo 6 dosud projížděla. Upozorňovali především na špatný stav komunikace a hluk. Snažili jsme se jim vyjít vstříc a rozhodli se pro toto řešení, a to i proto, že například ulice Československé armády je v podobném stavu jako ulice Staňkova a provoz městské hromadné dopravy v ní také není ideální,“ vysvětlil ředitel pardubického dopravního podniku. „V průběhu příštího roku by se měla řešit celková rekonstrukce komunikací na Dukle. O definitivní trase linky číslo 6 se ještě bude jednat, ale v současné době je velmi pravděpodobné, že by mohla zůstat v této podobě, v jaké je nyní,“ dodal Tomáš Pelikán.

V případě linky číslo 6 přichystal dopravní podnik ještě jednu drobnou změnu. „Spoje jedoucí na stanici Dukla, vozovna vynechají zastávku Dukla, náměstí,“ sdělil ředitel dopravního podniku.

Od pondělí se na svou původní trasu vzhledem k ukončení uzavírky ulice Demokratické mládeže vrátí linky číslo 7 a 27. Naopak linka číslo 3 bude i nadále dočasně končit na stanici Lázně Bohdaneč, náměstí, přestože má být v pondělí pro automobily zprůjezdněna uzavřená Šípkova ulice.

„Je to z toho důvodu, že zatím ještě nejsou dokončeny výkopové práce v prostoru trolejbusové točny,“ nechal se slyšet Tomáš Pelikán.

Některé kosmetické změny čekají rovněž linky číslo 14 a 16. Zatímco v prvním případě půjde o přidání několika nových spojů, v tom druhém budou protaženy některé spoje do zastávky Staré Hradiště, hostinec. (td)