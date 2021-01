O návrhu primátora na odvolání svého náměstka Martina Hanouska a radního Adama Záruby ze Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) zastupitelé odmítli jednat. Vzhledem k tomu, že stejný návrh neprošel už v prosinci, byl potřeba souhlas většiny zastupitelů k tomu, aby se o něm vůbec mohlo jednat. Pro jich ale bylo jen 18 z 37. A to ještě Pirát Pavel Vrbický hlasoval dle svých slov pro návrh omylem.

Klíčovou roli hráli v pondělí komunisté. Ti nejprve nepodpořili jednání o dovolání Hanouska se Zárubou, čímž padl i plán koalice na volbu nových členů rady, ale poté pro změnu podrželi ve funkci radního Jiřího Langera (ANO), kterého se snažila odvolat opozice. „Je třeba si přiznat, že kvůli odchodu ZPHZ z koalice a bipolarizaci zastupitelstva dnes rozhoduje o personáliích na městě KSČM,“ řekl Deníku Pavel Marek z hnutí ANO.

Právě Marek měl být podle plánu koalice zvolen na už tři týdny neobsazené místo náměstka pro správu městského majetku a organizací. Po neúspěchu s odvoláním Hanouska se Zárubou ale koalice všechny další personální změny stáhla. Náměstky se tak nestali ani Martin Soukup (ODS) a Andrea Turková (ANO), o jejichž volbě se mělo hlasovat také.

„Od podzimu jsme se pokoušeli o rekonstrukci koalice, její rozšíření či alespoň získání podpory pro pokračování její menšinové vlády. Bez úspěchu. Vyčerpali jsme všechny možnosti,“ přiznal po jednání předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. Vyzval proto ostatní strany, aby navrhly jiné řešení.

Jedno takové už dlouho prosazuje ZPHZ, a to širokou koalici stran bez hnutí ANO a KSČM. Ta by měla pohodlnou většinu 23 hlasů. „Slibuju si od toho, že si ODS uvědomí, že takhle se dál pokračovat nedá a začneme jednat o novém řešení,“ řekl o jednání předseda klubu ZPHZ Adam Záruba.

Pokud by se na nové koalici strany nedohodly, existuje podle Deníku ještě další varianta, kterou někteří zastupitelé zmiňují. Do voleb by mohla vést Hradec vláda, do které by nominovala svého zástupce každá strana v zastupitelstvu. Jde ale až o nejzazší řešení krize.

Co bude dál?

V současnosti se rýsují tři varianty dalšího vývoje. Jednou je vznik koalice bez hnutí ANO a KSČM, kterou preferují ZPHZ, HDK i Piráti. Ovšem za jasně stanovených podmínek, které by pro ODS znamenaly slabší pozici ve vedení města, než má nyní. Někteří zastupitelé připouští v případě nouze i vznik konsensuální vlády, do které by svého zástupce mohla nominovat každá strana v zastupitelstvu. Třetí variantou je, že se nestane nic. Menšinová vláda ODS a ANO pak bude 20 měsíců odkázána na to, zda ji opozice nechá něco prosadit.