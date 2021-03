Zhruba před rokem vyvolala tehdejší náměstkyně Věra Pourová (ANO) velkou debatu o zpoplatnění parkování po celém Hradci Králové. V rozhovoru pro Deník tehdy poprvé promluvila o svém nápadu na systém rezidenčního parkování, který měl pomoci řešit zoufalou situaci s parkováním v krajském městě.

„Moje vize je taková, že každý byt bude mít nárok na jedno parkovací místo. Bude za to muset něco málo zaplatit, ale místo bude mít garantované. Pokud se ale rozhodne mít pět aut, ty další čtyři si bude muset dát někam dál. Když budou lidé za každé auto něco platit za parkování, snad si uvědomí, že není vždy nutné mít těch aut třeba pět. Že jim bude stačit jedno a zbytek dojedou MHD, která má být tím hlavním přepravcem ve městě. Přijde mi docela kacířské, že si někdo pořídí auto, aby s ním popojížděl jenom po městě. Kazí tím životní prostředí, platí spoustu zbytečných nákladů a pak se sem nemůžou ani všichni vejít,“ vysvětlila tehdy svůj nápad Pourová. Její návrh před rokem neměl dostatečnou podporu ani uvnitř hradecké koalice. Náměstkyně se ale nevzdala a během podzimu prezentovala svou ideu v dopravní komisi města. Členové komise podle ní návrh přivítali jako jedinou reálnou možnost, jak regulovat parkování ve městě.

Po prosincovém odvolání Pourové z funkce náměstkyně přestalo být o rezidenčním parkování slyšet. Deníku teď ale potvrdil nedávno zvolený nástupce Pourové Pavel Marek (ANO), že na projektu se dál pracuje. A připravuje se dokonce už i pilotní projekt.

"Na pracovní skupině jsme se tomu tématu už docela významně věnovali. Máme vytipovány nějaké lokality, kde by stálo za to zvážit zavedení městského parkovacího systému a místní obyvatelé by to tam dokonce vítali. Například kvůli tomu, že se tam vyskytuje velké množství dlouhodobě stojících aut," vysvětlil Marek. Ačkoliv nechtěl konkrétně jmenovat část města, které by se to měla týkat, prozradil, že by v první fázi mělo jít o území dvou až tří bloků, kde je situace s parkováním opravdu kritická. "Já věřím, že pokud se v té lokalitě ukáže, že to je celospolečensky přijatelné řešení a opravdu to pomáhá zlepšit dopravní situaci ohledně parkování, tak by to mohlo být pozitivním signálem pro obyvatele po celém Hradci Králové," uvedl náměstek primátora s tím, že podobné pilotní projekty město dělalo například u zeleně.

Pokud se prý městský parkovací systém v pilotním projektu osvědčí, mohl by se časem rozšířit po celém městě. "Chceme s tím začít, prodiskutovat to s veřejností a v nějaké lokalitě ukázat, že to je skutečně přínosné. Po nějaké době bychom vyhodnotili, jak to fungovalo a skutečně bychom zvážili nasazení v ostatních oblastech ve městě," řekl Marek. Podle náměstka pro správu majetku a městských organizací by se více informací o pilotním projektu měli lidé dozvědět ještě letos. "Věřím, že koncem roku by se ta věc už mohla dostávat do stádia diskuzí v zastupitelstvu. Ale nerad bych říkal něco bližšího," dodal Pavel Marek.

Jisté je, že poplatky za parkování v nových lokalitách nebude vybírat společnost ISP, která provozuje parkovací systém v širším centru města. Ve vedení města panuje shoda, nový městský parkovací systém by měla provozovat některá z městských společností. Podle Marka se nabízí dopravní podnik, což se osvědčilo i v jiných městech v Česku. Část výnosů by pak šla do snížení schodku dopravního podniku a část by byla věnována na další rozvoj toho parkovacího systému.