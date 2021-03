Je to už dva a půl roku od předvolební kampaně před komunálními volbami, ve které byla revitalizace Benešovy třídy hlavním tématem. Rekonstrukci nejlidnatější ulice v krajském městě tehdy slibovaly snad všechny politické strany v Hradci. „ANO, vyřešíme Benešovku,“ znělo například heslo vítězného hnutí ANO.

Ještě v létě roku 2019 hovořila tehdejší náměstkyně pro správu majetku Věra Pourová (ANO) o tom, že by práce měly začít v roce 2021. O pár měsíců později už město přiznalo, že před začátkem samotné stavby je potřeba udělat ještě tolik kroků, že stavět se začne nejdříve v druhé polovině roku 2023.

Pro uklidnění obyvatel nejzanedbanější ulice ve městě radnice zveřejnila i harmonogram kroků, které k vytoužené revitalizaci povedou. Jenže hned u druhého kroku se věc zasekla.

Město poměrně rychle získalo potřebných 75 procent podpisů majitelů bytů a loni v květnu podalo žádost o územní rozhodnutí. Investiční náměstek Jiří Bláha (ODS) plánoval, že po jeho zisku bude mít projektant 10 měsíců na vypracování projektové dokumentace. A ta by prý mohla být hotová v druhé polovině roku 2021.

Jenže realita je jiná. Ani v březnu 2021 město územní rozhodnutí nemá. Stále totiž chybí finální dohoda s majitelem společnost Emko o směně pozemku. Ten musí ze současné prodejny kvůli plánovaným pracím odejít. S městem se po mnoha měsících dohodl na směně za jiný nebytový prostor jen asi 50 metrů daleko. Smlouvu sice už začátkem prosince schválily městské orgány, jenže k podpisu ani za další tři měsíce nedošlo.

„Ta dohoda je někdy složitější a delší, než by si člověk představoval. Směr je ale pořád pozitivní. Odbor majetku zařizuje ještě nějaké požadavky, které měla druhá strana. Máme slíbeno, že po jejich splnění dojde k podpisu smlouvy,“ řekl Deníku náměstek primátora pro oblast správy majetku Pavel Marek (ANO). K podpisu připravené smlouvy by prý mohlo dojít v nejbližších dnech.

Pavel Marek zdůrazňuje, že revitalizace Benešovy třídy zůstává prioritou vedení města. „Děláme pro to všechno, co v rámci zákona můžeme. Řešíme i finanční zabezpečení celé akce. Tohle už by opravdu měla být poslední překážka k zisku územního rozhodnutí,“ dodal náměstek.

Deník v minulosti oslovil i Milana Moupice, ten ale o jednáních odmítl hovořit.