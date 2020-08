V tomto případě vedoucí odboru životního prostředí. ZPHZ se nelíbí, že koaliční partneři (ANO a ODS) ani natřikrát neschválili vítězku výběrového řízení na tento post.

„Toto rozhodnutí rady beru jako velmi závažný bod. Ve své gesci ji vnímám jako klíčovou osobu a nechápu, že ji rada ani napotřetí neschválila. Nevím, jak v této situaci budeme postupovat dál. Nechci být náměstkem jen na ozdobu. I proto se brzy sejde naše nejužší vedení a budeme jednat, zda má ještě vůbec význam pokračovat v současné koalici,“ uvedl před čtrnácti dny náměstek primátora Martin Hanousek (ZPHZ) zodpovědný za životní prostředí.

Nakonec se pokusí předložit tento bod ještě jednou - na středeční mimořádné radě. Jenže podle všeho jeho kandidátka znovu neprojde. Aby byla zvolena, potřebuje nadpoloviční většinu z 11 hlasů. Podporu však pravděpodobně nezíská od zástupců hnutí ANO (5 hlasů) ani od některých členů ODS.

„Ta situace je velice nepříjemná, nicméně na našem klubu jsme se dohodli, že by bylo dobré vyhlásit nové výběrové řízení a prověřit i nabídky všech, kteří se do něj přihlásili v minulosti,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), která již v minulosti pro vybranou kandidátku ruku nezvedla. A nezvedne ji, stejně jako její kolegové z ANO, ani ve středu: „Názor nezměním. Podle našich zjištění bylo celé výběrové řízení od začátku špatně. Například jsme vůbec netušili, kdo byli i ostatní vyloučení uchazeči. A u nominované paní nevidíme ani vzdělání, ani praxi.“

Špatné výběrové řízení

Nedostatečnou kvalifikaci vyčítá kandidátce i náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). "Rada už třikrát konstatovala svojí pochybnost o té uchazečce, přesto to pan náměstek Hanousek předkládá počtvrté, nedává mi to smysl. Moje pochybnosti od minulého hlasování nikdo nerozptýlil," dal Bláha najevo, že ani on kandidátku nepodpoří.

Sám předkladatel bodu, náměstek primátora Martin Hanousek Deníku potvrdil, že pokud ve středu vybranou kandidátku rada neschválí, sám začne jednat o ukončení koalice.

"Když píší členové hnutí ANO v tiskové zprávě, že uchazečka nemá vzdělání ani zkušenosti, jde o vědomou a účelovou lež. Pokud mi kolegové chtějí znemožňovat práci tím, že mi neschválí vedoucí odboru životního prostředí, pokračování koalice nemá smysl," dodal Hanousek. Že na zvolení vybrané kandidátky bude záviset pokračování ZPHZ v koalici potvrdil předseda zastupitelského klubu strany Adam Záruba.

To náměstkyně Věra Pourová naopak stále doufá, že koalici se i přes rozdílný postoj k vedoucí odboru životního prostředí podaří zachovat. „Doufám, že k rozpadu koalice nedojde a doufám, že pan Hanousek pochopil všechny naše logické důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly. Není to žádné politikaření ani to, že bychom mu chtěli komplikovat život. Myslím si, že by se k tomu měl postavit prakticky a použít selský rozum.“